Александр КОЦ: Совещание Совбеза смотрели даже украинские артиллеристы

На Донбассе наступило затишье во время трансляции заседания Совета Безопасности в РФ. Фото: REUTERS

Как только началось совещание Совбеза по признанию независимости ЛДНР, в Донецке наступило гробовое затишье. Такое ощущение, что по сторону линии фронта украинские артиллеристы тоже прильнули к экрану и внимали, что же решит Владимир Путин. Разрывы на окраинах города прекратились на все время трансляции и возобновились после ее окончания.

На улицах тоже стало мало народа, все разошлись по домам, к телевизорам. Смотрели и в кафе– на больших экранах и на маленьких телефонах. Конечно, все ждут этого признания. Ну, чего говорить, его ждут 8 лет. Конечно, все очень внимательно после каждого выступающего ловят себя на мысли, что эти большие люди сейчас говорят те вещи, о которых все мы говорим на протяжении 8 лет. И это хорошо, что наша власть осознаёт все эти проблемы, с которыми столкнулись мирные жители Донбасса, и которые с оружием в руках заслужили свое право на независимость. Но сейчас, конечно, все с нетерпением и волнением ждут, какое же будет решение президента.

Честно говоря, я не сомневаюсь, что это решение будет положительным. Единственная интрига, которая остается, это в каких границах Российская Федерация признает Донецкую и Луганскую Народные Республики. Не помню, что там насчет ЛНР, но точно могу сказать, что когда провозглашался суверенитет Донецкой Народной Республики, он провозглашался в границах бывшей Донецкой области, то есть вместе с той территорией, которая находится сейчас под контролем Вооруженных сил Украины.

Сегодня у Киева остается очень мало времени, чтобы решить территориальный вопрос силой. Все последние дни эскалация идет по нарастающей. И около 2 тысяч снарядов было выпущено за сутки. Это беспрецедентно, такого не было с 2015 года. Причем под удар попадают школы, больницы, объекты инфраструктуры. Сегодня по электроподстанции дали. Сегодня без воды остались еще 21 тыс. жителей ДНР.

При этом активно прорывают линию обороны диверсионные группы. Сегодня один такой горе-диверсант сам подорвался на фугасе рядом с железнодорожным вокзалом. Погиб мирный житель сегодня. На остановке ждал автобуса, шахтер ехал на смену, просто разорвало в клочья человека.

Ну, и самый громкий момент этого дня. Сегодня в 6 утра диверсионно-разведывательная группа из 5 человек проникла на территорию Российской Федерации вступила в бой с пограничниками ФСБ и бойцами Южного военного округа Минобороны. Были уничтожены диверсанты, и, как сказал сейчас на совещании Совбеза директор ФСБ, был в плен взят один украинский военнослужащих. Но им на подмогу выехали две БМП, опять же, нарушив границу Российской Федерации, две боевые машины пехоты хотели эвакуировать своих диверсантов. Они также были уничтожены противотанковым оружием.

То есть Киев, заявляя о том, что они преследуют исключительно мирные цели, что они не вынашивают военные планы в отношении Донбасса, открещиваются от диверсий на территории ДНР, при этом исповедуют вот такую агрессивную политику, дерзко и нагло проникая уже на территорию Российской Федерации, что в принципе, наверное, может рассматриваться и как казус белли.

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