Путин признал независимость ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства в прямом эфире подписал указы о признании ДНР И ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.

Ключевые цитаты из обращения президента:

- Современная Украина была создана целиком и полностью большевистской Россией. Большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины

- Вы хотите декоммунизацию? Что ж, нас это устраивает. Мы готовы показать вам настоящую декоммунизацию

- Украина никогда не имела подлинной собственной государственности.

- Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно. Мы сделаем все, чтобы их найти и покарать.

- Вступление Украины в НАТО и развертывание объектов альянса - вопрос предрешенный.

- Заявления о создании Украиной собственного ядерного оружия - это не пустая бравада. Украина располагает еще советскими ядерными технологиями.

- В документах НАТО наша страна официально и прямо явно объявлена угрозой евроатлантической безопасности

- Мы не поступимся своим суверенитетом. Россия имеет полное право обеспечивать свою безопасность.

- Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

Полный текст обращения

С чего все началось

Напомним, что предшествовало этому поистине историческому решению. В понедельник прошло заседание Совета Безопасности РФ в расширенном составе.

Когда заседание началось, практически все в России вздохнули с облегчением. Поскольку с раннего утра ВСУ словно обезумели. Пошли прилеты крупнокалиберной артиллерии по Горловке, по окраинам Донецка и Луганска, по автомобильным дорогами, по школам донецких городов (в Донецке была обстреляна 105-я школа). Прошло сообщение, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взорвала на юге ДНР под Новоазовском склады, где хранились ракетно-артиллерийские боеприпасы, а при отходе стала уходить от преследования в сторону границы с Россией, которую и попыталась пересечь. На помощь для ее эвакуации ВСУ послали две БМП через границу, которые были уничтожены вместе ДРГ российскими военными вместе с пограничниками.

Каждый час события ускорялись и шли все по нарастающей. Прозвучали новые обращения глав ДНР и ЛНР к Путину с просьбой о признании. В этих условиях начало заседания Совбеза России произвело эффект ледяного душа на слишком разгорячившиеся головы. Даже украинские военные, говорят, перестали обстреливать позиции народной милиции и дома мирных граждан ЛДНР.

- Мы собрались с вами, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе, - начал Владимир Путин вступительную речь в Екатерининском зале Кремля, том самом, где проходило заседание по Крыму 8 лет назад. - Цель нашего сегодняшнего совещания в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении. Имею в виду и обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик к России с просьбой о признании суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом к главе государства признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР.

После чего Путин обратил внимание, что ни с кем предварительно эту тему не обсуждал и начал спрашивать мнение по теме у присутствующих.

- Совершенно очевидно, что сегодня Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен. Им нужно замораживание конфликта, - сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

- Скажите мне и коллегам: киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет? – прервал его Путин.

– При обычном развитии событий не будут, - конкретизировал Козак. - Не будут никогда! Очевидно, что они не хотят возвращать Донбасс в состав Украины.

И высказался за признание независимости республик. Его поддержал и глава МИД Лавров.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев придерживался аналогичного мнения. Он вспомнил, как в ответ на агрессию Грузии против Южной Осетии был вынужден, будучи президентом принять решение о принуждении Тбилиси к миру, и как это вызвало санкции Запада в отношении России. И дал прогноз, что признание ЛДНР вызовет новые "запредельные санкции", но "мы к ним приспособились". А потому надо признавать республики, тем более, что "граждане нашей страны – поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и военной компонентой – но насколько я знаю, большинство граждан нашей страны такой шаг поддержали бы!"

Министр обороны Сергей Шойгу не только выступил за признание, но и предостерег всех от новой опасности, исходящей от Украины, президент которой на днях выставил ультиматум, что если его условия не будут выполнены, то Киев откажется от "безъядерного статуса". В отличие от тех, кто посмеялся над этими словами Зеленского, Шойгу призвал отнестись к ним самым серьезным образом:

"За годы советской власти там были созданы возможности для создания такого оружия и его носителей. Если упомянуть, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал уже "Точку-У", совершенно спокойно ставиться. То есть есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи".

- Я считаю, что нам не оставили выбора. Я говорю, да. Да, надо признавать! – закончил свое выступление Шойгу.

Руководитель СВР Сергей Нарышкин предложил дать Киеву хоть какой-то минимальный срок, чтобы тот мог одуматься, но на прямой вопрос Путина, поддерживает или нет он признание, подчеркнул: "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации".

- Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет, - поправил его Путин.

- Я поддерживаю предложение об их независимости, окончательно смутившись, резюмировал главный разведчик страны.

А глава МВД Колокольцев не просто выступил за признание, но еще и подчеркнул, что надо "признавать в тех границах административных, в которых эти республики и их народы находились до оккупации вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя – и заканчивая историческим границами".

Ни один человек, из выступивших на этом историческом заседании Совета Безопасности России не высказался против признания ДНР и ЛНР.

- Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято. Сегодня! – сообщил Путин, завершая открытую часть заседания, которое транслировалось в прямом телеэфире, и поблагодарил всех, принявших участие во встрече.

После заседания Совбеза РФ уже мало кто сомневался, какое именно решение будет принято. Россия, Украина, да и весь мир, похоже, вступают в новую реальность.