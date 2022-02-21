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Политика21 февраля 2022 18:19

Путин заявил Макрону и Шольцу, что признает независимый Донбасс

Указ об этом будет подписан в ближайшее время
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Путин заявил западным лидерам, что признает независимый Донбасс.

Путин заявил западным лидерам, что признает независимый Донбасс.

Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем, чтобы информировать об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ.

«Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население», - официальном сообщили в Кремле.

«С учётом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», - добавили в пресс-службе президента.

Сообщается, что европейские коллеги в телефонной беседе «выразили разочарование» таким положением дел. Но они заметили, что по-прежнему готовы к контактам с Москвой.

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