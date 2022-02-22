Анекдоты: Скрытый микрофон в очереди к логопеду позволяет создавать до 600 наименований мебели ИКЕА в день

Почему большинство следователей - мужчины? Люди, которые суп в холодильнике не могут найти!

* * *

Сельская дискотека - это когда шансы забеременеть и умереть примерно равны…

* * *

Уборщица стадиона перепутала дверь и случайно вышла в финал по керлингу.

* * *

- Мы женаты всего неделю, а ты уже начинаешь меня ругать.

- Да, но ты забываешь, что я этого дожидалась два года!

* * *

Когда я пропускаю тренировку на дорожке, я прибавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра буду бегать до 2027 года...

* * *

Сегодня окончательно убедился, что фразы «Чё это там ты жрешь?» и «Чё это там у тебя?» заставляют собаку жевать в три раза быстрее.

* * *

Я уже начал готовиться к пляжному сезону! Каждый день понемногу растягиваю плавки, чтобы летом они на меня налезли.

* * *

- Ты когда-нибудь говорил девушке, что о ней думаешь?

- Да, хочешь, шрам покажу?

* * *

Говорят, что скоро алкоголь так подорожает, что только очень богатый человек сможет позволить себе валяться пьяным возле вокзала.

* * *

Повезло тем, кому сейчас за 50. Столько фигни в молодости натворили, а доказательств нет, потому что в то время не было интернета.

* * *

- Папа, а давай купим шалав, как мама сказала!

- Купим, сынок, обязательно купим! Только это лаваш называется.

* * *

Скоро март - самый тяжелый период в жизни Юрия Куклачева.

* * *

Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне исполнения моих желаний.

Они же этого не переживут!

* * *

Я понял, что на улице ураган, когда мимо окна пролетела соседка, развешивавшая на балконе белье.

* * *

- Почему на железной дороге аварий меньше, чем на шоссе?

- Во-первых, потому что поезда никогда не выскакивают на встречную колею. А во-вторых, вы когда-нибудь видели, чтобы машинист целовался с кочегаром на ходу?

* * *

Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто крадет образец...