Анекдоты: Скрытый микрофон в очереди к логопеду позволяет создавать до 600 наименований мебели ИКЕА в день

Почему большинство следователей - мужчины? Люди, которые суп в холодильнике не могут найти!
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Сельская дискотека - это когда шансы забеременеть и умереть примерно равны…
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Уборщица стадиона перепутала дверь и случайно вышла в финал по керлингу.
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- Мы женаты всего неделю, а ты уже начинаешь меня ругать.
- Да, но ты забываешь, что я этого дожидалась два года!
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Когда я пропускаю тренировку на дорожке, я прибавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра буду бегать до 2027 года...
* * *
Сегодня окончательно убедился, что фразы «Чё это там ты жрешь?» и «Чё это там у тебя?» заставляют собаку жевать в три раза быстрее.
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Я уже начал готовиться к пляжному сезону! Каждый день понемногу растягиваю плавки, чтобы летом они на меня налезли.
* * *
- Ты когда-нибудь говорил девушке, что о ней думаешь?
- Да, хочешь, шрам покажу?
* * *
Говорят, что скоро алкоголь так подорожает, что только очень богатый человек сможет позволить себе валяться пьяным возле вокзала.
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Повезло тем, кому сейчас за 50. Столько фигни в молодости натворили, а доказательств нет, потому что в то время не было интернета.
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- Папа, а давай купим шалав, как мама сказала!
- Купим, сынок, обязательно купим! Только это лаваш называется.
* * *
Скоро март - самый тяжелый период в жизни Юрия Куклачева.
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Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне исполнения моих желаний.
Они же этого не переживут!
* * *
Я понял, что на улице ураган, когда мимо окна пролетела соседка, развешивавшая на балконе белье.
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- Почему на железной дороге аварий меньше, чем на шоссе?
- Во-первых, потому что поезда никогда не выскакивают на встречную колею. А во-вторых, вы когда-нибудь видели, чтобы машинист целовался с кочегаром на ходу?
* * *
Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто крадет образец...