Марат Баширов: Мы остановили гуманитарную катастрофу

В Донецке празднуют признание ЛДНР Россией. Фото: REUTERS

После заседания Совбеза о признании республик Донбасса KP.RU обратилась за комментарием к политологу Марату Баширову.

- Итак, какие риски признания нами ДНР и ЛНР?

- Последние доклады президенту были такими, что он решил рассмотреть вопрос о признании республик. На чашу весов легли те расчеты потенциальных потерь среди мирного населения, если ВСУ начнут вторжения в жилые кварталы. Они не зря проделали проходы в минных полях. Чтобы войти и начать зачистки

- Мы спасали тысячи?

- Потери исчислялись бы десятками тысяч. Мы предотвратили гуманитарную катастрофу. Наше население не простило бы бездействия. Остановить можно было двумя способами. Либо западные кураторы останавливают Зеленского и убирают советников, ЧВК и поставки оружия. Любо мы обеспечиваем принуждение к миру.

- Но мы должны оставаться в правовом поле.

- Должны. Если мы признаем целостность Украины — мы не можем оказывать военно-техническую помощь. Но если признаем республики, у нас юридическое основание помощь оказать. И не дать возможность напасть.

- Войска наши войдут?

- Не уверен, что наши войска туда войдут. Это будет радиоэлектронное подавление. Закрытое небо. Поставка современных вооружений. Ими будут пользоваться подразделения ДНР и ЛНР. Этого хватит, чтобы защищать границы республик. И этого хватит, чтобы двинуться на запад и восстановить свою территорию в границах 2014 года.

- А нам отключат СВИФТ?

- Это удар в обе стороны. Мы можем перейти на китайский аналог СВИФТа. И не уверен что будут энергосакнции - это разрушение энергорынка Европы. Что выгодно США, но не Европе.

- Банки без кредитов останутся?

- У нас есть подсакнционные банки. И они продолжают работать успешно. Если бы было прямое вооруженное столкновение России и ВСУ, за которыми стоит НАТО, вот тогда...

- Союзники?

- Белоруссию предупреждают , что Белоруссия потеряет свой суверенитет — если будет вторгаться. Но все боеспособные силы ВСУ — на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.

- Риски, о которых говорил Мишустин?

- Это продовольственная, транспортная и энерегобезопасность. безопасность. И доступ к высокотехнологичным изделиям и технологиям. Тут мы можем рассчитывать на доброго соседа — Китай. И санкции по технологиям не работают как отключение СВИФТа. Там все долгосрочное.

- Топливо?

- Разведанных нефти и газа нам хватит на свое самообеспечение. И газ же идет на промпредприятия Франции и Германии - и так там все остановится. А танкеры с СПГ? Ну развернули 20 танкеров, так страны Юго-Восточной Азии уже выражают протесты. Пакистан громче всех претензии Евросоюзу выражает. А у нас запасы - на три годовых бюджета. И часть газа перепродадим Китаю.

- Взвешивали до последнего?

- Да. Последними каплями стало проникновение двух БТР и заявления Зеленского о ядерном оружии.