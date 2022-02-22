Вопрос дня: Что будет с Украиной, Россией, Донбассом?

Прошло заседание Совбеза России, участники которого высказались за признание ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

Сергей МАРКОВ, гендиректор Института политических исследований:

- После решения о признании республик, возможно, дадут американцам дня 2 - 3 для выполнения «Минска». И чтобы заставили Киев отвести армию. Дальше - решение признавать республики в нынешних или в юридических границах. Если последует ультиматум и отказ, это будет означать разгром ВСУ и освобождение остальных областей юго-востока. Либо с признанием их самостоятельности, либо с включением в состав России.

Виктор СУСЛОВ, бывший министр экономики Украины:

- В Киеве стало известно, что пройдет экстренное заседание СНБО. От того, какое там будет принято решение, многое зависит. Последует и международная реакция. Мы не можем сказать, закончится ли это войной. Не ясно, введут ли в Украине военное положение.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Семь лет уговаривали Украину соблюдать Минские соглашения. И вот это закончится. Важно было услышать членов Совбеза, точку зрения Колокольцева по поводу границ, а также главу Росгвардии. Американцам мы объясняем, что не дадим им использовать Украину как страну, которая будет воевать против нас. Утром будет решение Госдумы и следом решение Совфеда.

Родион МИРОШНИК, советник главы ЛНР:

- Акт о признании суверенитета - это формальный политический акт. Нам нужны реальные договорные отношения о военной помощи со стороны России. Мы под серьезнейшим ударом.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- После признания мы выстроим другие отношения, включая не просто защиту граждан, речь пойдет о защите территорий. То, что произошло, отрезвит все головы на Западе. Мы не испугались санкций. Россия пойдет до конца. Войдут ли наши войска или нет - будет решаться между Москвой и Вашингтоном.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Все удары наносятся с территории Украины, и за это придется отвечать. Наши системы вооружений дают возможности нанесения точечных ударов по местам скопления войск, складам и средоточениям техники, которые задействованы в агрессивных действиях против Донецка и Луганска. В Киеве это прекрасно понимают, и вряд ли они что-то смогут сделать. Нам не нужно будет вторгаться. Донецк и Луганск уже давно себя частью Украины не воспринимают, и они не могут находиться в состоянии вечной турбулентности. Зеленский не дал ответа, нужна ли эта территория Украине, а люди там уже ответили.