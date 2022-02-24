Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 4:00

Нужен только полис ОМС: Восемь бесплатных медицинских услуг, о которых вы не подозревали

Даже лечение в частных клиниках и выбор врача
Елена АРАКЕЛЯН
Елена АРАКЕЛЯН
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Если вам не нравится ваш доктор, его можно поменять на более симпатичного.

Если вам не нравится ваш доктор, его можно поменять на более симпатичного.

Фото: Shutterstock

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) есть у каждого. Именно по нему мы пользуемся «бесплатной медициной» - на самом деле она оплачивается из наших налогов, так что поставим тут кавычки. Но почти половина наших граждан понятия не имеет, какие возможности на самом деле дает этот полис. К таким выводам пришла Счетная палата, которая проанализировала дела в сфере ОМС. Еще один вывод аудиторов — некоторые права гарантированы лишь на бумаге, а реально ими воспользоваться зачастую сложно.

Kp.ru с помощью специалистов попытался разобраться: о каких таких таинственных правах, о которых почти никто не знает, идет речь? И как защитить себя в тех случаях, когда вроде как можно — но не дают?

Обычно мы помним о тех опциях «бесплатной медицины», которые давно привычны: прием в государственной поликлинике, вызов врача на дом, в некоторых случаях бесплатные лекарства... А есть что-то еще? Эксперты сходу накидали целый список. Оговоримся сразу: здесь идет речь о тех правах, которыми воспользоваться в принципе реально - просто не все о них знают, ведь страховые компании и медучреждения на каждом углу такие вещи не рекламируют.

1. Лечение в частных клиниках

- Россияне продолжают ассоциировать полис ОМС с государственными медицинскими учреждениями. Однако, это давно не так, - сказала kp.ru создатель сервиса bezbahil.ru (через него как раз можно пожаловаться на проблемы с лечением по ОМС) Татьяна Громут. - Ежегодно каждый регион утверждает свой список медицинских организаций, которые оказывают помощь по полису ОМС. В список включаются как муниципальные, так и частные медицинские организации.

Для «частников» это дело добровольное — кто хочет, может подать заявку. И это вовсе не альтруизм, ведь лечение по ОМС только с виду бесплатное. На самом деле, за него платит страховая, которая на это получает средства из Фонда обязательного медицинского страхования. Узнать, какие медучреждения обслужат вас по «бесплатному» полису, можно в своем территориальном фонде ОМС либо, например, здесь: https://bezbahil.ru/search-companies

2. Бесплатные услуги телемедицины

- Их можно получить без очного посещения медицинской организации, если вам ранее уже был установлен диагноз, - объясняет главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов. - Во время консультации при необходимости вам выпишут электронный рецепт. Кроме того, возможна и первичная телемедицинская консультация (это если вы еще у врача не были и диагноз не знаете — Ред.), вы можете получить рекомендации и направления на обследования до очного приема врача.

Записаться на дистанционный прием можно здесь - надо быть зарегистрированным на портале госуслуг.

3. ЭКО, даже если вы не в браке

- При подтвержденном бесплодии это бесплатно. И возможно, даже если у женщины вообще нет партнера, - говорит Антон Алферов.

4. Услуги беременным и молодым мамам

А именно: пренатальная диагностика нарушений развития плода, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных малышей («пяточный тест»), аудиологический скрининг у малышей. По полису ОМС все это можно сделать бесплатно — предупреждают специалисты.

5. Помощь при онкологии

В рамках ОМС доступна бесплатная химиотерапия при злокачественных заболевания, а также томография в течение 30 дней после обращения.

6. Выбор поликлиники и врача

Не все знают, что прикрепляться к поликлинике необязательно по месту официальной «прописки» - вы можете выбрать любую на территории России, которую считаете хорошей или просто более удобной. Врачей тоже можно выбирать. Правда, тут есть нюансы.

- При выборе поликлиники следует помнить, что для вызова врача на дом продолжает действовать территориально-участковый принцип. Вызвать врача на дом из поликлиники, не обслуживающей вашу территорию проживания, не получится. Прикрепление к врачу предусматривает согласие самого специалиста. Врач вправе отказаться от прикрепления нового пациента к своему участку. Часто это случается, если участок уже перегружен, - предупреждает Татьяна Громут.

7.Сведения об оказанных услугах

- Для многих все еще новость, что можно получить информацию об услугах, которые были оказаны пациенту за счет ОМС, - продолжает Татьяна. - Точнее, это перечень услуг, которые оплатила страховая компания. А вот были ли они реально оказаны, страховая зачастую установить не может. Недобросовестные медорганизации этим пользуются. И пациенты иногда с удивлением обнаруживают, что их ударно лечили от болезней, которых у них никогда не было. Вы можете внести свой вклад в борьбу с приписками. Сообщите в страховую компанию, если найдете в списке лишние услуги. В большинстве регионов нужную справку можно получить через госуслуги. Выдаст ее и страховая компания.

8. Свой страховой агент

К нему можно обратиться, если не устраивают сроки или качество исполнения услуг, а также в любой другой проблемной ситуации. Контакты страхового агента можно найти на сайте.

Прикрепляться к поликлинике не обязательно по ме- сту «прописки».

Прикрепляться к поликлинике не обязательно по ме- сту «прописки».

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему отказывают, если положено?

Чаще всего, как говорят эксперты, речь идет об услугах, на которые в регионах очередь и которые на самом деле дорогостоящие.

- Например, сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии в большинстве случаев не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. На практике, медработники отказывают в выдаче направления на услугу МРТ, либо сроки ожидания затягиваются до 1-2 месяцев, - утверждает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Татьяна Трофименко. - В регионах иногда пациенты даже не слышали о праве на МРТ и предельных 14 днях ожидания.

Есть и «дань традиции». Все, например, привыкли, что массаж обычно предлагают платно. Пациенты и не подозревают, что — это такая же медицинская услуга, и, если есть к тому показания, ее обязаны оказывать по ОМС бесплатно.

И главный камень преткновения: люди, как правило, о своих правах не знают, а никто особо и не стремится их просвещать.

- Откровенно говоря, страховой компании невыгодно информировать граждан о правах. Ведь чем больше мы о них знаем, тем чаще будем обращаться в страховую за защитой. Работы прибавится, а финансирования – нет. Поэтому на сайтах страховых компаний вы скорее найдете статьи о пользе капустного листа или конкурсах детских рисунков, чем о возможностях полиса ОМС, - рассказывает Татьяна Громут. - Тем не менее, обращаться в страховую компанию за защитой своих прав нужно, и делать это лучше письменно – так больше шансов на полноценное рассмотрение вашей проблемы. Кроме того, надо оставлять отзывы о работе страховых компаний, чтобы сформировать пользовательский рейтинг страховщиков и люди имели возможность выбрать ту компанию, которая действительно лучше защищает права своих застрахованных.

ЛАЙФХАКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Что делать, если…

…хочется получать медпомощь в более «продвинутом» регионе

- Наполненность полиса ОМС действительно может разниться в зависимости от региона, - подтверждает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Татьяна Трофименко.

Полис Московской области сильно отличается от полиса Москвы. Некоторые анализы, обследования и медуслуги вообще оказываются только в Москве, в других регионах в базе ОМС их нет. Но менять прописку сейчас никакой необходимости нет. Достаточно поменять страховую компанию. Если есть возможность посещать поликлинику в нужном регионе, меняйте страховую и прикрепляйтесь к нужной поликлинике.

...есть сомнение, что лечили правильно

- Каждый пациент вправе самостоятельно инициировать внеплановую проверку своего лечения, обратившись в страховую компанию. В заявлении следует указать, где и когда проходило (или проходит) лечение, и перечислить, что в лечении вас не устроило, - разъясняет Татьяна Громут. - Что дальше делать с результатами экспертизы – решать пациенту. Но если он запланирует судиться с медицинской организацией, он вправе обратиться в страховую компанию за помощью в составлении искового заявления. Это одна из обязанностей страховой.

...взяли деньги за положенные бесплатно услуги

- Это, пожалуй, самая большая тайна системы ОМС — эти деньги можно вернуть,- утверждает Громут. - Бытует мнение, что подписывая договор на платные медицинские услуги, человек якобы добровольно отказывается от бесплатной помощи. Но это не так. Нужно лишь грамотно составить обращение в страховую компанию и приложить чеки или другие документы, подтверждающие оплату. Если помощь соответствовала программе ОМС, деньги за услуги вернуть обязаны. Но обратите внимание: сама страховая не возвращает средства. Ее работа - требовать возврат с медицинской организации, взявшей деньги. Поэтому не требуйте в заявлении компенсации лечения - страховая откажет. Требуйте в заявлении в страховую возврата денег от медицинской организации. А вот этим страховая компания обязана заняться.

ЗДОРОВЬЕ