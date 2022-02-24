Нужен только полис ОМС: Восемь бесплатных медицинских услуг, о которых вы не подозревали

Если вам не нравится ваш доктор, его можно поменять на более симпатичного. Фото: Shutterstock

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) есть у каждого. Именно по нему мы пользуемся «бесплатной медициной» - на самом деле она оплачивается из наших налогов, так что поставим тут кавычки. Но почти половина наших граждан понятия не имеет, какие возможности на самом деле дает этот полис. К таким выводам пришла Счетная палата, которая проанализировала дела в сфере ОМС. Еще один вывод аудиторов — некоторые права гарантированы лишь на бумаге, а реально ими воспользоваться зачастую сложно.

Kp.ru с помощью специалистов попытался разобраться: о каких таких таинственных правах, о которых почти никто не знает, идет речь? И как защитить себя в тех случаях, когда вроде как можно — но не дают?

Обычно мы помним о тех опциях «бесплатной медицины», которые давно привычны: прием в государственной поликлинике, вызов врача на дом, в некоторых случаях бесплатные лекарства... А есть что-то еще? Эксперты сходу накидали целый список. Оговоримся сразу: здесь идет речь о тех правах, которыми воспользоваться в принципе реально - просто не все о них знают, ведь страховые компании и медучреждения на каждом углу такие вещи не рекламируют.

1. Лечение в частных клиниках

- Россияне продолжают ассоциировать полис ОМС с государственными медицинскими учреждениями. Однако, это давно не так, - сказала kp.ru создатель сервиса bezbahil.ru (через него как раз можно пожаловаться на проблемы с лечением по ОМС) Татьяна Громут. - Ежегодно каждый регион утверждает свой список медицинских организаций, которые оказывают помощь по полису ОМС. В список включаются как муниципальные, так и частные медицинские организации.

Для «частников» это дело добровольное — кто хочет, может подать заявку. И это вовсе не альтруизм, ведь лечение по ОМС только с виду бесплатное. На самом деле, за него платит страховая, которая на это получает средства из Фонда обязательного медицинского страхования. Узнать, какие медучреждения обслужат вас по «бесплатному» полису, можно в своем территориальном фонде ОМС либо, например, здесь: https://bezbahil.ru/search-companies

2. Бесплатные услуги телемедицины

- Их можно получить без очного посещения медицинской организации, если вам ранее уже был установлен диагноз, - объясняет главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов. - Во время консультации при необходимости вам выпишут электронный рецепт. Кроме того, возможна и первичная телемедицинская консультация (это если вы еще у врача не были и диагноз не знаете — Ред.), вы можете получить рекомендации и направления на обследования до очного приема врача.

Записаться на дистанционный прием можно здесь - надо быть зарегистрированным на портале госуслуг.

3. ЭКО, даже если вы не в браке

- При подтвержденном бесплодии это бесплатно. И возможно, даже если у женщины вообще нет партнера, - говорит Антон Алферов.

4. Услуги беременным и молодым мамам

А именно: пренатальная диагностика нарушений развития плода, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных малышей («пяточный тест»), аудиологический скрининг у малышей. По полису ОМС все это можно сделать бесплатно — предупреждают специалисты.

5. Помощь при онкологии

В рамках ОМС доступна бесплатная химиотерапия при злокачественных заболевания, а также томография в течение 30 дней после обращения.

6. Выбор поликлиники и врача

Не все знают, что прикрепляться к поликлинике необязательно по месту официальной «прописки» - вы можете выбрать любую на территории России, которую считаете хорошей или просто более удобной. Врачей тоже можно выбирать. Правда, тут есть нюансы.

- При выборе поликлиники следует помнить, что для вызова врача на дом продолжает действовать территориально-участковый принцип. Вызвать врача на дом из поликлиники, не обслуживающей вашу территорию проживания, не получится. Прикрепление к врачу предусматривает согласие самого специалиста. Врач вправе отказаться от прикрепления нового пациента к своему участку. Часто это случается, если участок уже перегружен, - предупреждает Татьяна Громут.

7.Сведения об оказанных услугах

- Для многих все еще новость, что можно получить информацию об услугах, которые были оказаны пациенту за счет ОМС, - продолжает Татьяна. - Точнее, это перечень услуг, которые оплатила страховая компания. А вот были ли они реально оказаны, страховая зачастую установить не может. Недобросовестные медорганизации этим пользуются. И пациенты иногда с удивлением обнаруживают, что их ударно лечили от болезней, которых у них никогда не было. Вы можете внести свой вклад в борьбу с приписками. Сообщите в страховую компанию, если найдете в списке лишние услуги. В большинстве регионов нужную справку можно получить через госуслуги. Выдаст ее и страховая компания.

8. Свой страховой агент

К нему можно обратиться, если не устраивают сроки или качество исполнения услуг, а также в любой другой проблемной ситуации. Контакты страхового агента можно найти на сайте.

Прикрепляться к поликлинике не обязательно по ме- сту «прописки». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему отказывают, если положено?

Чаще всего, как говорят эксперты, речь идет об услугах, на которые в регионах очередь и которые на самом деле дорогостоящие.

- Например, сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии в большинстве случаев не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения. На практике, медработники отказывают в выдаче направления на услугу МРТ, либо сроки ожидания затягиваются до 1-2 месяцев, - утверждает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Татьяна Трофименко. - В регионах иногда пациенты даже не слышали о праве на МРТ и предельных 14 днях ожидания.

Есть и «дань традиции». Все, например, привыкли, что массаж обычно предлагают платно. Пациенты и не подозревают, что — это такая же медицинская услуга, и, если есть к тому показания, ее обязаны оказывать по ОМС бесплатно.

И главный камень преткновения: люди, как правило, о своих правах не знают, а никто особо и не стремится их просвещать.

- Откровенно говоря, страховой компании невыгодно информировать граждан о правах. Ведь чем больше мы о них знаем, тем чаще будем обращаться в страховую за защитой. Работы прибавится, а финансирования – нет. Поэтому на сайтах страховых компаний вы скорее найдете статьи о пользе капустного листа или конкурсах детских рисунков, чем о возможностях полиса ОМС, - рассказывает Татьяна Громут. - Тем не менее, обращаться в страховую компанию за защитой своих прав нужно, и делать это лучше письменно – так больше шансов на полноценное рассмотрение вашей проблемы. Кроме того, надо оставлять отзывы о работе страховых компаний, чтобы сформировать пользовательский рейтинг страховщиков и люди имели возможность выбрать ту компанию, которая действительно лучше защищает права своих застрахованных.

ЛАЙФХАКИ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Что делать, если…

…хочется получать медпомощь в более «продвинутом» регионе

- Наполненность полиса ОМС действительно может разниться в зависимости от региона, - подтверждает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Татьяна Трофименко.

Полис Московской области сильно отличается от полиса Москвы. Некоторые анализы, обследования и медуслуги вообще оказываются только в Москве, в других регионах в базе ОМС их нет. Но менять прописку сейчас никакой необходимости нет. Достаточно поменять страховую компанию. Если есть возможность посещать поликлинику в нужном регионе, меняйте страховую и прикрепляйтесь к нужной поликлинике.

...есть сомнение, что лечили правильно

- Каждый пациент вправе самостоятельно инициировать внеплановую проверку своего лечения, обратившись в страховую компанию. В заявлении следует указать, где и когда проходило (или проходит) лечение, и перечислить, что в лечении вас не устроило, - разъясняет Татьяна Громут. - Что дальше делать с результатами экспертизы – решать пациенту. Но если он запланирует судиться с медицинской организацией, он вправе обратиться в страховую компанию за помощью в составлении искового заявления. Это одна из обязанностей страховой.

...взяли деньги за положенные бесплатно услуги

- Это, пожалуй, самая большая тайна системы ОМС — эти деньги можно вернуть,- утверждает Громут. - Бытует мнение, что подписывая договор на платные медицинские услуги, человек якобы добровольно отказывается от бесплатной помощи. Но это не так. Нужно лишь грамотно составить обращение в страховую компанию и приложить чеки или другие документы, подтверждающие оплату. Если помощь соответствовала программе ОМС, деньги за услуги вернуть обязаны. Но обратите внимание: сама страховая не возвращает средства. Ее работа - требовать возврат с медицинской организации, взявшей деньги. Поэтому не требуйте в заявлении компенсации лечения - страховая откажет. Требуйте в заявлении в страховую возврата денег от медицинской организации. А вот этим страховая компания обязана заняться.