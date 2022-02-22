Салют перед комендантским часом: Как Донбасс встретил признание независимости Россией

Жители Донецка празднуют признание Россией Фото: Александр КОЦ

Военное положение накладывает свой отпечаток на событие, которого в Донбассе ждали без малого восемь лет. Объявление о признании независимости застало меня за 15 минут до начала комендантского часа в центре города – на площади Ленина. Здесь их репродукторов, которые днем делают объявления об эвакуации, транслировалась речь президента России. Редкие прохожие останавливались ненадолго послушать, затем загружали онлайн-трансляцию на телефоне и спешили домой, дослушать в кругу семьи.

В парк за памятником Ленина подъехала группа одной из общественных организаций. Человек 20 развернули российские флаги, открыли шампанское и на финальных словах Владимира Путина громогласно прокричали «Ура!». Большой друг Донбасса певица Юля Чичерина исполнила свой хит «На передовой», а затем небо разорвало мощнейшим фейерверком, который, к сожалению, жители города могли смотреть только по телевизору.

- Горло сорвал! Мы воюем за это уже восьмой год, - не скрывал эмоций мужчина с триколором на древке. – Это огромный шаг вперед! Мы выжили и мы надерем задницу всем нацистам! Надо заткнуть их пушки раз и навсегда. Чтобы никто из них больше не брал в руки оружие. Чтоб мы мирно жили на своей земле. Я уверен, что мы сможем отстоять свою свободу!

За пять минут до начала комендантского часа группа быстро свернула флаги и разъехалась по домам. В невесомости повисло только два вопроса. Как будет происходить «декоммунизация» Украины «по-путински» и в каких границах признаны республики.

Учитывая, что в уставных документах республик их территория прописана, как административные границы бывших областей, значит и признали мы их вместе с Мариуполем, Славянском и Лисичанском. Присоединят ли республики к России? Пока не освобождены города, находящиеся по ту сторону линии разграничения – вряд ли. Но еще совсем недавно и признание республик казалось фантастикой.

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