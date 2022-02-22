«Война идет уже восемь лет»: Мария Захарова прокомментировала признание независимости ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании нашей страной ДНР и ЛНР, в эфире радио «КП» рассказала о реакции Запада на это событие.

- Мария Владимировна, итак, как Запад реагирует?

- Давайте не будем предоставлять сейчас им слово даже в виде цитат. А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что, для нас это было каким-то откровением? Мне кажется, последние два месяца были крайне показательными: там врали, врут и будут врать.

- Но ведь там больше всего боятся, что за признанием республик Донбасса может последовать и их присоединение, что может, как считают на Западе, грозить войной…

- Я не могу позволять себе это слушать. И я не могу вам запретить это говорить. Если мы живем в мире, где понимаем, что у людей есть право на жизнь, право на человеческое достоинство, то нельзя не признавать и не видеть, что война там идет уже давно. Не год, не два. Она идет там практически восемь лет.

Когда я слышу, и когда я читаю слова всех этих вот феерических западно-англосаксонских политиков, которым смешно слышать про геноцид, которые считают, что это все вранье, которые нашли в себе смелость усомниться, что там есть вообще какие-то проблемы, - мне хочется сказать: наверное, надо было один раз туда приехать. А раз вы туда ни разу не приехали, значит, вы сделали все намеренно, чтобы этого не знать. Вы знали, ваша разведка вам об этом докладывала. Вы имели все возможности составить мнение. И ровно поэтому вы туда не ехали.

Ведь туда же не прислало своих корреспондентов ни одно крупное западное средство массовой информации. За редчайшим исключением, да и то единичные сюжеты выходили с той стороны границы, которая под контролем Украины.

А ведь мы же отправили сейчас в Германию и в Штаты подборку материалов, которые свидетельствовали и о массовых захоронениях, и о бесчинствах, которые там творились. Мы не могли это выложить в Сеть. Потому что ни одна платформа не продержит это более минуты. Там такие ужасные кадры! И даже после того, как мы передали это в Госдепартамент США, после очередных неуместных заявлений Псаки, все равно госсекретарь Блинкен говорит: всем заявлениям России о том, что там есть что-то похожее на геноцид, верить нельзя. О чем мы говорим? Что вы хотите услышать от этих людей? Они не хотели знать. Они знали на самом деле, но не хотели это признавать, они не хотели это фиксировать.

Невозможно же быть настолько циничными, когда мы говорим о наших западных партнерах, говорить на камеру, с трибун о правах человека, о бесценности жизни, о проблемах женщин и девочек, например, в Афганистане или о ситуации в Мьянме, разбираться во всех тонкостях проблем Дарфура, Судана, но при этом оставаться абсолютно бесчувственными к ситуации, которая находится у тебя под носом, на европейском континенте, в той стране, которая поверила и доверилась Западу.

С 2014 года мы все живем под определенным гнетом нашей этой либеральной диктатуры, которая нам все время в чем-то там пеняет и все время нам какие-то счета выставляет: тут мы не так сказали, там мы не так посмотрели. В том числе нас все время в какой-то пропаганде обвиняют. Вот с 2014 года нам твердят о якобы пропагандистском посыле, связанным с «распятым мальчиком». Да, всякое бывает в средствах массовой информации… Но сколько там действительно детей погибло, что, никто не знает? А сколько там матерей кричат криком все эти годы? Где же все эти человеколюбы, которые так обожают говорить о высоком, гуманитарном? Ну, съездите туда, посмотрите. Кто ездил туда, кто с ними общался, они же не остаются безразличными. Это невозможно просто вынести.

Россия готова к переговорам с представителями США несмотря ни на что Фото: ТАСС

- Была анонсирована возможная встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Париже. Она состоится?

- Я не вправе это комментировать. Потому что, во-первых, это прерогатива Кремля, а во-вторых, это не вопрос гадания, а вопрос фактуры.

Даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы в наш адрес мы всегда выступали за диалог, за переговоры. Уже как пару месяцев идет так называемое «активное вторжение» нашей страны в Украину. Все это пошло через немецкую так называемую свободную прессу. То есть мы практически больше двух месяцев живем в состоянии: вот-вот, уже, вчера, нет, еще завтра, а может быть, через неделю точно, обязательно случится. И что?

А разве кому-то было отказано в возможности провести переговоры, обменяться мнениями, дать шанс на посреднические усилия? Нет. Россия всегда была и будет только за!

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