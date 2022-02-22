Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 февраля 2022 года: бои с диверсантами в России, паника Запада и признание Донбасса

Жителе Донецка после признания Владимиром Путиным ЛНР и ДНР Фото: Александр КОЦ

Главное событие минувших суток – это, безусловно, решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР и подписание договоров с ними о взаимной помощи, в том числе, и в области обороны. Во вторник еще до обеда Госдума и Совет Федерации проголосуют за эти решения, и они вступят в силу. И республики не останутся одни перед лицом превосходящих сил противника.

КТО ТУТ "ДЕМОКРАТ" И "ХРИСТИАНИН"?

Бывший премьер Польши и глава Евросовета Дональд Туск еще утром призвал без всяких условий поддержать Украину. В другом случае он сказал, что тогда «мы не демократы и не христиане». Наверное, это потому что «по-христиански» и «по-демократически» стрелять только по мирным жителям Донбасса, загнав донецких и луганских детей в подвалы, как обещал некогда Порошенко.

КОМУ НА КЛУБНИКУ В ПОЛЬШУ ПОРА?

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил главе Сената Польши Томашу Гродзскому, что в 2022 году количество рабочей силы, поставляемой из Украины в Польшу, увеличится на 50%. Не преуменьшил ли? А то ведь после признания ЛДНР Москвой, в среде радикальных националистов может найти масса желающих поработать на сборе клубники или на прочистке унитазов.

МИНУС ПЯТЬ, ДА ОДИН В УМЕ. В ПЛЕНУ ТО ЕСТЬ

По сообщению пресс-служба Южного военного округа, утром понедельника «две боевые машины пехоты ВСУ пытались забрать диверсантов с территории России и были уничтожены. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет". Уничтожены 5 диверсантов, взорвавших склад в ДНР и в ходе их преследования пересекших границу с Россией. Еще один взят в плен. Это вам не 2014-й, когда их по эту сторону границы мыли, стригли, кормили и назад через границу отпускали.

АМЕРИКА С НИМИ. МЫСЛЕННО

Посольство США заявило в Twitter, что поддерживает территориальную целостность Украины и стоит на защите украинского суверенитета. Но вот незадача, посольство США уже эвакуировалось из Киева во Львов. Оттуда защищать украинский суверенитет если не эффективней, то безопасней.

Кстати, как сообщает NBC, США обсуждали с властями Украины возможный отъезд Зеленского в случае "эскалации" из Киева. Пока во все тот же Львов. Но вряд ли стоит ограничиваться полумерами. Потому что в один прекрасный день после признания ЛДНР проснется, допустим, Зеленский во Львове, а ему с утра так говорят: "Добро пожаловать в Польшу, пан". Хотя в случае с Зеленским, при котором бандеровцы разгулялись еще больше, чем при Порошенко, ему, скорее, скажут: "Wypierdalaj Kurva!" (пошел вон – далее понятно без перевода). Так что, как говорилось в анекдоте: "Какой адрес, мамо? Пишите сразу в плен". Так вернее будет, Володимир Олександрович.

КУЛЬТПОХОД ПО-УКРАИНСКИ

Узнав о заседании Совбеза России, президент Украины Владимир Зеленский созвал свой Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО). Причем, повестка дня не оглашалась, но в сочетании со временем начала заседания, обозначенном в 20 часов по Киеву (21-00 по Москве), что позволило вашему покорному слуге в шутку предположить, что Зеленский решил в принудительно порядке организовать коллективный просмотр заявления Путина. Но оказалось, что моя шутка была очень близка к правде, поскольку, по информации ресурса "Страна", заседание СНБО началось в 23 часа по Москве, уже после того, как Путин не только сказал о решении признать ДНР и ЛНР, но и подписал соответствующие указы и договора о сотрудничестве и взаимной помощи.

А БАБА ЯГА ПРОТИВ!

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, узнав, какое решение примет Путин (а президент России проинформировал о нем канцлера ФРГ и президента Франции), изрек: «В случае признания Москвой ЛНР и ДНР вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться». Напомним, что в середине дня прошла информация, что Франция прилагает усилия для организации такой трехсторонней встречи на уровне глав государств в ближайшее время на "нейтральной территории".

Интересно, а Макрон и Джозеф Байден в курсе, что им Боррель запретил?

В принципе, реакция ожидаемая. Страны ЕС и члены блока НАТО уже сообщили о своем резко отрицательном отношении к решению Путина, а вот руководители Абхазии, Южной Осетии и Сирии точно так же прогнозируемо заявили, что они признают независимость ДНР и ЛНР.

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