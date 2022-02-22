После признания республик случился перелом, но до победы ещё далеко

В Донецке празднуют признание республик Россией Фото: REUTERS

По моим личным ощущениям, «праздник признания» длился примерно 10 минут. Я выключил трансляцию и начал вслушиваться в разгорающийся бой, он постепенно набирал силу. Но, странное дело, я не мог понять, что за калибры задействованы, прилеты это или «минуса» (снаряды, выпущенные защитниками города. - Корр.). И лишь спустя минуту я заметил отблески в окнах соседнего дома, выбежал на балкон и увидел потрясающий салют, которому мог бы позавидовать и Киев. Впрочем, Киеву в этот момент совсем не до салютов. Я еще подумал, до какой же степени у нас у всех здесь деформирована психика и мировосприятие в целом! Я тоже деформирован, хоть и бываю на Донбассе наездами. Но за восемь лет здесь прожил года два, если сложить все командировки вместе. Посмотрел на часы и на площадь Ленина не поехал, комендантский час никто не отменял. Просидеть до утра в районном РОВД – тут запросто. Поэтому, празднество на площади очень быстро стихло.

И радость от признания тоже была кратковременной. Бумаги хоть и подписаны, но на тот момент еще ничего не решено в судьбе Донбасса, заплетенный узел не развязан...

Решил поинтересоваться, как отреагировали на признание Республик за линией фронта? Первое сообщение – «Артемовск эвакуируется»! Возможно, всякие полувоенные и гражданские учреждения начали там собирать котомки. Потом попалось любопытное сообщение:

«В Северодонецке уже кипишь. С компьютеров администрации сливают приказ об эвакуации. Местные менты и даже СБУшники готовятся перейти на сторону освободителей (у некоторых припрятаны Русские флаги!). Зато приехавшая из Киева спецура минирует школы. Если фронт покатится в сторону Северодонецка – школы взорвут, чтобы обвинить Россию», – пишет некий Майор Селиванов и пусть правдивость этого сообщения останется на его совести. Хотя, ничего в этом сообщении не противоречит основному тренду самостийщины – быстро заводиться и так же быстро разбегаться по хатам.

ПРИМИРЕНИЕ: БОЛЬНО И ДАЛЕКО

Мнение местных тоже оказалось на редкость сдержанным. После взаимных поздравлений, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман невесело заметил:

- Сегодняшний день можно сравнить со Сталинградской битвой: в войне перелом, но до Берлина еще очень далеко. Очень далеко до освобождения Мариуполя и Славянска. Просто, сегодня произошел перелом.

Позвонил в Крым, своей старой подруге и врачу Анне Лавриненко. Я познакомился с ней на линии фронта под Ясиноватой – она проверяла санинструкторов, комплектование аптечек и прочее, а я прибыл туда по журналистским делам. Первый разговор у нас случился на повышенных тонах, со слов Анны: «Что, мы в России еще кому-то интересны?». Тогда всю республику накрыл период отчаяния – их было несколько за 8 лет, когда-нибудь их будут изучать социопсихологи. Я начал аргументированно доказывать любовь России к Донбассу и это стало фундаментом нашей дружбы.

Аня, чуждая сентиментальности, на этот раз поразила меня фразой:

- Аж слезы на глазах, не зря восемь лет…

Но, врачи – люди очень практичные и Анна быстро меня заземлила:

- Ты всерьез считаешь, что нужно возвращать остальную Украину? Ты видел, что там творится?

- Они очень смешно, как крысята по клетке мечутся, бегают в панике и уже выдумывают себе оправдания.

- Ну, бегать в панике они умеют, но не это главное. Там восемь лет людям психику ломали и переформатировали, думаешь они за один вечер изменятся?

Анна права, нет, конечно, и процесс примирения будет очень долгим и болезненным.

А в половине первого ночи, Владимир Путин поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Как они поведут себя на фронте? Будут взламывать украинскую линию обороны сразу или дождутся, когда Киев себя проявит? Этого пока не знает никто. Одно можно сказать точно – никто больше не даст Украине обстреливать города Донбасса в «дежурном» режиме, к которому она так привыкла за эти восемь лет. Очень надеюсь, что Киев это понимает и все решится без крови.

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