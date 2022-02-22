Россия, наконец, стала с печи - это величайшая речь Путина

Владимир Путин во время обращения к россиянам Фото: REUTERS

Это вообще величайшая политическая речь, произнесенная в России как минимум с 1945 года.

Там есть все то, что хотелось услышать, все, о чем говорили, о чем так долго мечтали, чего хотели ждать, но - не ждали, поскольку не верили и не надеялись.

Вы хотите декоммунизацию? Мы вам покажем декоммунизацию.

Уже одно это - золотыми буквами на скрижали.

И - какой антикоммунистический пафос! Словно бы спичрайтером работал Александр Исаевич Солженицын. Все его любимые идеи - сегодня озвучены. Вот так русская литература - создает политику, создает жизнь.

Отдельно приятно, что девяносто девять процентов этой речи не имеет отношения к конкретному донецкому сюжету, где уже все решено, и - посвящено другому вопросу, еще более существенному. И говорил о нем Путин так, в таком тоне, что после его слов уже затруднительно будет не сделать ничего.

Обидно одно.

Многие прекрасные люди не дожили до этого дня.

Лимонов не дожил. Некоторые мои друзья и приятели, всем известные. Некоторые люди особо опасных профессий, которых мы тоже знаем, но чьи славные имена здесь невозможно произносить. "Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец".

Теперь на этот вопрос уже можно ответить.

И - мне сегодня не хочется сочинять что-то красивое.

Я просто счастлив.

Родина, наконец, встала с печи.

Родина ожила и сделала большой шаг.

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