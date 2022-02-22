Эмир Кустурица согласился возглавить Театр Российской Армии

Режиссер Эмир Кустурица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил сербскому режиссеру, давнему другу России Эмиру Кустурице возглавить Театр Российский Армии (ЦАТРА). И тот как будто бы согласился и принял предложение министра. Об этом сообщила в понедельник 21 февраля пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

Во время личной встречи с Кустурицей Сергей Шойгу отметил роль сербского режиссера «в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры», подчеркнул «его талант и большую, идущую от сердца работу». В ответ Кустурица сказал, что на новой должности он планирует перенести в спектакли сюжеты фильмов «Летят журавли» и «Жизнь как чудо».

На сайте Театра Армии пока нет сообщений, что Эмир Кустурица теперь там главный режиссер.

В соцсетях эту новость обсуждают со сдержанной иронией. Многим она напоминает первоапрельскую шутку «при всём уважении к Кустурице и любви к его фильмам»...

Анастасия Ефремова (дочь Олега Ефремова) задала справедливый вопрос: неужели Кустурица не знает, что "сюжет фильма "Летят журавли" - это пьеса Виктора Розова "Вечно живые"? Мол, худруку столичного театра надо бы знать.

Кто-то пошутил, что теперь Театр Армии сольют с Театром «Ромэн» в духе тенденции всё и вся оптимизировать, как уже объединили две «Таганки», а Театр сатиры - с Театром Джигарханяна.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный множеством международных кинонаград, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Среди его самых известных киноработ — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «По млечному пути».