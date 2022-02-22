Крупнейший швейцарский банк подозревают в сотрудничестве с преступниками

Поводом для обвинений руководства банка в нечистоплотности стала утечка данных о более чем 15 тысячах счетов. Фото: Shutterstock

Занимающийся громкими журналистскими расследованиями Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новые данные, касающиеся крупнейшего в Швейцарии банка Credit Suisse.

По утверждению OCCRP, банк не брезговал сотрудничеством с военными преступниками и коррумпированными политиками.

Так, по словам расследователей, среди вкладчиков банка числятся йеменские чиновники, замешанные в пытках, венесуэльские политики, пойманные на коррупции, казахстанские и азербайджанские государственные деятели, вывозящие деньги из своих стран, украинские олигархи, родственники нигерийского диктатора Сани Абачи и многие другие.

Поводом для обвинений руководства банка в нечистоплотности стала утечка данных о более чем 15 тысячах счетов, открытых начания с 40-х годов прошлого века, передает aljazeera.com.

В самом банке все обвинения в свой адрес, конечно, отвергают и заявляют, что всегда досконально проверяли своих клиентов.

– Представленные вопросы носят преимущественно исторический характер, в некоторых случаях относятся к 1940-м годам, а изложение этих вопросов основано на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям делового поведения банка, – сообщила пресс-служба Credit Suisse.

В то же время известно, что один из счетов в банке принадлежит Ватикану, а средства с него использовались для совершения мошеннических инвестиций в недвижимость Лондона – на данный момент идет расследование уголовного дела, среди фигурантов которого значится высокопоставленный кардинал.

Что касается сотрудничества с украинскими клиентами, то счета в Credit Suisse использовались состоятельной семьей из Незалежной для банкротства крупнейшего сельхозпроизводителя «Мрия Агрохолдинг» – именно сюда через сложные схемы были выведены средства сельхозгиганта после его принудительного краха. И случилось это далеко не в 1940-х годах, а в недалеком 2014 году.

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