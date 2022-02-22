Проклятие семьи Мэдофф: В США убита сестра основателя крупнейшей финансовой пирамиды

Бернард Мэдофф скончался в прошлом году в тюрьме, где отбывал срок длительностью 150 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деньги не всегда приносят счастье: в США в собственном доме обнаружили мертвыми сестру основателя крупнейшей в мире финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа Сондру Винер и ее мужа Марвина.

По заключению полиции, 90-летний Марвин Виннер убил свою 87-летнюю жену, а после этого покончил с собой, передает CNN.

Пока неясно, как именно эти смерти могут быть связаны с братом Сондры Бернардом Мэдоффом, который скончался в прошлом году в тюрьме, где отбывал срок длительностью 150 лет.

Организованная Мэдоффом финансовая пирамида просуществовала более 40 лет. Жертвами мошенничества стали порядка 3 миллионов человек, а их совокупные финансовые потери оцениваются примерно в $17,5 миллиардов.

Аудит, проведенный после разоблачения аферы века в 2008 году, показал, что принадлежащая Бернарду Мэдоффу компания Madoff Investment Securities никогда не занималась инвестициями, а стабильный и высокий доход своим вкладчикам (порядка 12-13% годовых) выплачивала исключительно за счет новых участников проекта.

В 2009 году Бернарда Мэдоффа приговорили к полутора векам тюремного заключения. По заявлению его супруги Рут, накануне ареста они вместе с мужем пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток, однако проснулись живыми и невредимыми на следующее утро.

Вскоре Бернард отправился в тюрьму, где и умер в прошлом году в возрасте 82 лет от естественных причин, а 80-летняя Рут Мэдофф жива и поныне.

Старший сын мошенника, Марк Мэдофф через два года после ареста его отца был найден в своей квартире повешенным. Полиция считает, что он покончил с собой, не выдержав угрозы возможных обвинений в соучастии в преступлениях родителя.

Кстати, как утверждают правоохранители, информацию властям о том, что компания Мэдоффа является чистой воды аферой, сообщили именно его сыновья Марк и Эндрю. Последний умер от рака в 2014 году не дожив до 50- летнего возраста.

Таким образом, большая часть семьи выдающегося последователя Чарльза Понци уже умерла естественной или насильственной смертью. На данный момент жива вдова Мэдоффа и шесть их внуков, о которых мало что известно.