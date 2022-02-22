Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Украины

Совет был созван по требованию Киева на фоне признания Россией республик Донбасса. Фото: REUTERS

Поздним вечером понедельника, 21 февраля, по времени восточного побережья США (в 05:00 вторника московского времени) в штаб-квартире ООН на экстренное заседание собрался Совет Безопасности Организации.

Он был созван по требованию Киева на фоне признания Россией республик Донбасса.

Представители стран-членов Совета выступили, как и ожидалось, с осуждением решения Москвы и в очередной раз повторили всем уже и так хорошо известные, формальные тезисы о важности сохранения мира во всем мире.

Никто из выступавших даже и не попытался взять на себя ответственность за ситуацию, складывавшуюся на протяжении последних лет на востоке Украины, в т.ч. и при явном попустительстве ООН.

Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, заявил, что «те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и, в конце концов, разрушить Минские договоренности». Он особо подчеркнул, что Киев стабильно отказывался от диалога с Донбассом, напомнив, что этот механизм и был одним из центральных элементом договоренностей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: REUTERS

Небензя призвал сделать все, чтобы избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и отказаться от ее милитаристских планов, не делать ситуацию вокруг нее хуже. И отметил, что Запад во главе с США сыграл крайне негативную роль в истории современной Украины. «Вместо того, чтобы заставить Киев выполнять Минские соглашения, они всячески подзуживали представителей Украины», - сказал он.

Зам. генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло в своем выступлении назвала переговоры единственным способом устранить разногласия между всеми ключевыми сторонами, вольно или невольно участвующими в ситуации вокруг Украины.

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