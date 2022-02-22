США намерены лишить китайских панд родины

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Большие панды – животные-эндемики, т.е. они обитают только в ограниченном географическом ареале, который в случае с ними пришелся на часть территории Китая.

Милые бамбуковые мишки стали одним из символов Поднебесной. И являются важной частью культурной дипломатии: китайское правительство дарит или отдает их на некоторое время зоопаркам других стран.

Такие вот послы доброй воли оказались не по душе высокопоставленному члену Республиканской партии США Нэнси Мэйс, которая разработала и подала на рассмотрение Конгресса законопроект, запрещающий практику предоставления панд в аренду.

По мнению Мэйс, при помощи панд Китай пытается смягчить за рубежом свой авторитарный имидж, передает NYTimes.

Если закон будет принят, то детеныши панд, родившиеся в американских зоопарках от особей, полученных из Поднебесной на время, не будут возвращаться на родину, как это всегда требовала китайская сторона.

В любом случае, американцам вряд ли удастся избавиться от своеобразной монополии Китая на панд: дело в том, что в неволе эти животные крайне редко размножаются; до 2000 года большие панды вообще не производили детенышей на свет в зоопарках.