Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Если бы наш земляк Иосиф Кобзон дожил бы до наших дней - он бы гордился решением Матушки России

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ... Геннадий Григорьевич, какое место в биографии вашего Землячества, в судьбах всех ваших друзей-донбассовцев займут события позднего вечера 21 февраля 2022 года, когда Россия признала ДНР и ЛНР?

- Займут достойное место, которое мы чаяли.

Я много раз говорил, что пора признавать наши многострадальные республики, все ставить на свои места. Потому что была неопределенность.

Мы наблюдаем болезненное, но очень важное возвращение к истине, которую дала тысячелетняя история русского государства. Русь начиналась с Киевской Руси.

В 90-е годы пресловутая троица в Беловежской пуще подписала трагическое согласие о разделении славянских народов.

Но... Историческая справедливость восторжествовала. В российское государство вернулся Крым. Я надеюсь, что теперь, с признанием Россией ДНР и ЛНР вернулся и Донбасс, правда, часть его.

Думаю, все вернется на свои места. Хотелось бы, конечно, чтобы было все не так болезненно и трагично, как сейчас происходит.

Десятки тысяч беженцев теперь у нас на юге, мы должны их обогреть, обеспечить всем необходимым, приютить. И наше государство сделает это, я убеждён.

Возвращение Донбасса – это болезненное, но очень важное и исторически правильное движение, которое в конечном итоге приведет всю Украину в единое государство.

- Вы готовы подключиться к решению проблем беженцев - как вице-президент Российской Академии образования, как знаменитый врач и общественный деятель России и Донбасса.

- Детей надо устраивать в школы, проводить им всеобщую диспансеризацию. Все нужное делает государство. Общественные организации не останутся в стороне.

И ещё... Процессы объединения начались давно. В этом году дети будут сдавать ЕГЭ на территории Донбасса, а не ездить в Ростовскую область. Когда единое образовательное пространство, мировосприятие, - тогда и народ остается единым.

Россияне сделают все возможное, чтобы люди Донбасса чувствовали себя у нас - как дома.

Большинство людей в ДНР и ЛНР имеют российское гражданство. Это наши граждане, которым мы не делаем одолжение, а которым мы обязаны оказывать помощь, обеспечивать их приемлемыми условиями труда, жизни.

- Как бы Иосиф Давыдович Кобзон, который до вас возглавлял организацию московских донбассовцев, воспринял то, что сейчас происходит? У него, кстати была песня, он ее очень любил петь в Донецке и Луганске...

Украина-ненька, матушка-Россия,

Защемит серденько у родного сына....

Соловей затенькал – сердцу все едино,

Украина-ненька, матушка-Россия.

- Я не могу что-то говорить за Иосифа Давыдовича. Но это человек, который родился в Донбассе, много отдал ему.

- Кобзон бы гордился сегодня решением Матушки России?

- Он бы точно испытал чувство глубокого удовлетворения справедливым решением. Он бы гордился им.

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