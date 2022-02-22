Французский Трамп: Эрик Земмур вырывается в авангард президентской гонки

Эрик Земмур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем ближе подходит срок президентских выборов во Франции (10 апреля 2022 года), тем увереннее вырывается вперед лидер партии «Реконкиста», журналист и писатель ультраправого толка Эрик Земмур.

Согласно соцопросам, за последние пару месяцев популярность Земмура удвоилась и достигла 17%, а его книги раскупаются как горячие пирожки.

Социологи утверждают, что на данный момент Земмур уже опережает собратьев по правому крылу, включая Марин Ле Пен, чьи многолетние последователи едва ли не в большинстве переметнулись к восходящей звезде французской политики.

Дело доходит до того, что даже действующий президент республики Эммануэль Макрон проявляет явную озабоченность успехами Земмура, который между попытками укрепить свой имидж за счет якобы решения украинского кризиса обрушивается на оппонента с обвинениями.

В чем же секрет популярности Земмура у французов? По мнению экспертов, писатель, а теперь политик, напоминает одновременно экс-президента США Дональда Трампа и действующего главу Бразилии Жаира Болсонару – он говорит то, о чем многие предпочитают молчать.

По словам самого Земмура, он заявляет то, о чем думает. Но так ли это – известно лишь ему самому. А вот то, что он не боится острых тем и высказывает вслух мысли, которые принято держать при себе – факт.

Например, он утверждает, что ислам – религия террора по своей природе, что мусульмане буквально захватили отдельные районы многих французских городов и находятся едва ли не в состоянии гражданской войны с коренными французами. В связи с этим, Земмур предлагает запретить иммиграцию как таковую – и в этом находит поддержку у значительной части избирателей.

Кроме того, Земмур, зарекомендовавший себя как блестящий оратор, не боящийся скандалов, вернее, чувствующий себя в них как рыба в воде, постоянно мелькает на телевидении, а его голос ежедневно раздается из каждого радиоприемника.

Кроме того, Земмур, выходец из еврейской семьи, бежавшей из Алжира в середине прошлого века, превосходно, хотя и неоднозначно использует свое происхождение, делая заявления, которые другому просто не сошли бы с рук.

– Историческая склонность французов бросать вызов тем, кто находится у власти, теперь демонстрируется человеком, который хочет повернуть время вспять. Его стремительный рост вызывает опасения, – пишет о Земмуре журнал Tablet.