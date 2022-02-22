Виталий Коротич: Признание Россией новых государств - ДНР и ЛНР - это прямой путь от войны к миру

Журналист Виталий Коротич. Фото: Александр ГАМОВ

-... Виталий Алексеевич! А вы можете взглянуть на события, которые произошли вчера - (признание Россией ДНР и ЛНР) - не только своими глазами, но и глазами ваших друзей с Украины, из Нью-Йорка, Вашингтона. Как бы вы оценили это событие и - нашу общую радость?

- Я бы мог (если бы был на месте моих старых друзей и смотрел на эти события из Киева или Вашингтона) сказать сейчас о том, что происходят они в океане неимоверно расплесканной дезинформации, которая навалилась со всех сторон. Когда я разговаривал с людьми в Украине, то пока я стою на грани двух заключенных мною пари. Одно я заключил с известным тамошним телекомментатором, а то он мне божится, что Россия вторгнется в пределы Украины. Я сказал, что не вторгнется. Вот мы заключили пари, я жду, чем это кончится.

- Вы, похоже, пока иронизируете...

- Если говорить совсем серьезно, то в Украине очень многие, кто мне звонит, ахают, потому что события нынешние наслоились на все то, что было. Там им внушали, что Россия захватит, поработит.

Отъезд детей, женщин и стариков из Донецка и Луганска, находящихся под обстрелом, там называли депортацией, насильственным вывозом.

Прежде, чем начать разговор с людьми на тех берегах, сначала приходиться пробивать лбом вот эту пропагандистскую стену. Понимаешь?

- Да.

- Что касается американцев, в принципе, тем, с которыми я общался, честно говоря, им эта Украина до лампочки. Они в основном думают, как это может отразиться на Америке.

Сейчас первый шаг США, надо сказать, довольно спокойный. Потому что они объявили, что запретят своим гражданам заключать деловые договоры с Луганской и Донецкой народными республиками. Насколько я понимаю, никто и не собирался.

- Да их и не было.

- Сегодня говорят о том, что объявят какие-то санкции против России. Но надо отдать должное Байдену, который тут же сказал о том, что настоящие санкции против России будут объявлены только в случае ее вторжения на Украину.

Так что, сейчас все находится на такой грани. И мне даже интересно, будет ли встреча Блинкена с Лавровым. (Была запланирована на 24 февраля.- А.Г.)

Вот смотри - американцы уже не один раз, и не два, и не три раза нарушали границы, разрушали государства, делали все, что угодно. Сейчас они «шьют» то же самое нам, но объявляют это чрезвычайно наказуемым состоянием. Надо подождать, как это все будет воспринято.

Все, с кем я общался, особенно в Украине, они ведут переписку в условиях, когда полностью запрещена вся информация из России, запрещены телеканалы, радиопередачи, когда ни одну российскую газету нельзя нигде прочесть.

А те, кто со мной переписывается, присылают мне контрольные письма и просят отметить, дошло ли это письмо, потому что им сказали, что электронные адреса, которые кончаются на ru, будут заблокированы.

И ещё в Украине много говорят о том, что, может быть, будут окончательно и полностью разорваны дипломатические отношения с Россией. Но сейчас трудно с кем-то там говорить - «на уровне информации», которая выходит за пределы чисто пропагандистских потоков.

Сейчас будем ждать, что из этого получится.

- Мне людей было жалко. Тех, из ДНР и ЛНР. А теперь я смотрю, как их встречают в России. Их встречают как родных. Это не специально подобранные кадры, это не показное. Это в русском характере.

- Все хотят определенности, мира. И хотят, чтобы это все скорее уладилось.

- Будем надеяться, что это не начало войны. Сегодня в вашем комментарии впервые не прозвучало слово «война».

- Это начало мира. Это ни в коем случае не может быть началом войны.

Я вообще плохо представляю, чтобы Россия в здравом уме, надеюсь, она в таковом и пребывает, могла начать войну. Нет, тут, скорее, речь идет о предотвращении войны и предотвращении всех тех обстрелов, которые ведутся. Хоть в Украине знают только, что обстреливают эту самую Украину, а никто не знает об обстрелах, которые ведет украинская армия на территорию ДНР и ЛНР. Давайте подождем немного. Сейчас только начинает все завариваться. Но хочется верить, что заваривается мир.

Признание Россией новых государств - ДНР и ЛНР - это прямой путь от войны к миру.

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