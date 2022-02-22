Пока вы спали: Топ-5 экономических санкций, которыми мир грозил России в ночь после признания ДНР и ЛНР

Запад готовится ввести новые антироссийские санкции в ответ на признание независимости республик Донбасса. Фото: Shutterstock

Запад обещал, что признание ДНР и ЛНР не пройдет для российской экономики без последствий. Вчера вечером президент Владимир Путин подписал указ о признании обеих народных республик. Несмотря на поздний (хотя в Вашингтоне вполне себе дневной) час, эта новость взбудоражила весь мир. Главы некоторых государств даже созвали советы по этому поводу. И всю ночь обсуждали, какими санкциями наказать Россию за этот шаг.

Важный момент: почти никаких конкретных решений пока не принято. Они ожидаются в течение дня 22 февраля. А может, 23-го, и 24-го... Но наговорил западные (и примкнувшие к ним восточные) лидеры и эксперты за эту ночь столько всяких ужасов, что хочется поглубже закутаться в одеяло и подольше из-под него не вылезать.

Итак, какими же карами земными, небесными и космическими нам грозят за признание мятежных республик?

1. Запрет на поставки полупроводников

В Стране восходящего солнца утро наступило раньше всего, а с первыми лучами светила японское правительство огорошило предложением запретить экспорт полупроводников и продукции с использованием искусственного интеллекта в Россию.

Полупроводники входят в состав абсолютно всей электроники: от телевизионных пультов и холодильников до автомобилей и систем управления ракетами земля-воздух. Если запрет воплотится в жизнь, выпускать электронику в России будет крайне сложно. Если понадобится, то рано или поздно, скорее всего, мы наладим собственное производство полупроводников. Но за это время рискуем серьезно отстать от других стран по уровню развития технологий.

Полупроводники входят в состав абсолютно всей электроники: от телевизионных пультов до систем управления ракетами. Фото: Shutterstock

2. Персональные санкции против россиян, причастных к признанию ДНР и ЛНР

Об этом сообщили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы отреагирует персональными санкциями против причастных к этому акту" - сообщили они в совместном заявлении. Правда, о каких причастных идёт речь, не сообщили. Возможно, кого-то из них мы видели на вчерашнем заседании Совета безопасности.

Что это могут быть за санкции, пока тоже не уточняется. Варианты возможны разные: от запрета на въезд в Евросоюз до блокировки счетов в европейских банках (если они у них есть, конечно).

3. Запрет для американцев на любое сотрудничество с ДНР и ЛНР

А эта угроза уже воплотилась в жизнь. Через считанные часы после признания народных республик президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях. И запретил экспорт, продажу или поставки из Соединенных Штатов или гражданами США любых товаров, услуг или технологий в Донецкую и Луганскую народные республики.

Через считанные часы после признания народных республик президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях. Фото: REUTERS

4. Санкции против госдолга

Этот вариант ночью озвучили американские эксперты. Напомним, сейчас похожие санкции уже действуют: американцам запрещено покупать на первичном рынке (то есть непосредственно у наших госструктур) облигации, которые выпускает российский Минфин, когда государство хочет взять взаймы. Но на вторичном рынке, то есть "с рук", американцы могут их приобретать. Если санкции введут, американским гражданам и компаниям запретят и это. Тогда российскому правительству будет сложнее "занимать" деньги за границей.

5. Санкции против отдельных секторов экономики

По мнению американских экспертов, которых опросили западные СМИ, это могут быть санкции против некоторых банков и металлургических компаний. Им могут запретить любое сотрудничество с американскими и/или европейскими партнерами. А вот энергетику, возможно, не тронут. Для Европы это стало бы очередным выстрелом себе в ногу: надо же им как-то генерировать электричество для своей промышленности и согреваться зимой.

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