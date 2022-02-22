Зеленский призвал украинцев спать спокойно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Фото: REUTERS

Помните этот старый анекдот, как человечек сначала истово убеждает себя, что он "не обделался", а потом меняет, так сказать, дискурс, убеждая себя уже в другом: "Это не я, это не я"? Именно его поневоле пришлось вспомнить, ознакомившись с очередным видеообращением Зеленского, на этот раз после признания Россией ДНР и ЛНР.

Начнем с того, что Зеленский созвал заседание СНБО в 21-00 по Москве, но оно в обозначенное время не началось. Я пошутил, что он, наверное, обязал всех членов СНБО вместе с ним смотреть коллективно обращение Путина, но оказалось, что в этой шутке было много совсем не шутки. Если учесть, что анонсированное заседание началось-таки в 23 часа по Москве, так оно и было. Не знаю. Есть ли в составе СНБО мазохисты, но если имеются, то они получили много приятных минут. Так четко и резко про Украину на столь высоком уровне еще никто до сего времени не говорил.

Где-то после полуночи по Москве к журналистам вышел секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, заявил, что Украина продолжит выполнять все свои обязательства перед украинцами на "неподконтрольной" Киеву территории Донбасса, и ушел. Пишуще-снимающая пресса осталась в недоумении. Ей обещали видеообращение Зеленского в связи с новыми событиями, брифинг после заседания СНБО, а в результате – вот вам тут и "здрасьти", и сразу "до свидания". Даже чайку не попили, что называется.

Зеленский все же выступил. Уже практически в два часа ночи, в три утра по Москве. Не плакал, не каялся, не грозил. Сказал, мол, ничего не изменилось за исключением того факта, что Минские соглашения приказали долго жить.

Это хорошо, что он не пресс-конференцию устроил, а то бы журналисты закидали его вопросами, а отвечать-то ему практически нечего. А в видеообращении сказал, что хотел, об остальном умолчал – и гуляй, Вася. То есть, в данном случае, Вова.

Что такого сказал Зеленский, если взять суть его выступления?

Что, мол, Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, Что признание независимости ЛДНР "может означать односторонний выход России из Минских договоренностей". Заметьте, не однозначно означает, а "может означать". Симптоматично. Что Россия сегодняшними своими действиями легализует свои войска, которые, дескать, и так находятся там с 2014 года. Интересно, скрестил ли Володя Зеленский пальцы за спиной, произнося это, хотя бы мысленно, потому что не может не знать и не понимать, что он просто "бреше"? Как он сам выразился на Мюнхенской конференции несколько дней назад.

Именно теперь, когда российские войска по указу Путина зашли и продолжают заходить в ЛНР и ДНР, Украине придется узнать, что такое две большие разницы.

Ах, да, Зеленский еще сказал, что Украина – это смелая красавица, которая никому ничего не даст и не отдаст.

- Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никому и ничего не отдадим. И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна, другая армия, одна цель. Это - мир, мир в Украине! – патетически завершил он, а завершил он свое выступление практически двусмысленным пожеланием украинцам "спать спокойно".

На месте коллективного Запада, которому Украина задолжала более 52 млрд. Долларов, я бы на этом месте напрягся. Если они "ничего не должны", и никому ничего не отдадут, то все, плакали денежки что ли?

Кстати, о Западе. Именно к нему, по всей видимости, кинулся Зеленский, узнав про решение Путина. Телефонные разговоры с лидерами США, Франции, Великобритании, которые должны были посветить ему в "конце тоннеля", но, по всей видимости, так и не посветили.

Зеленский тут же обратился с требованием провести скорейшее заседание Совета Безопасности ООН, ОБСЕ, "Нормандской четверки", почему-то забыв про новый тройственный союз с Польшей и Великобританией и "Спортлото". И, знаете, СовБез ООН уже провел заседание. Стороны обменялись речами и разошлись, не приняв никакого решения. А какое, собственно, решение они могли принять?

На фоне этого пошли сообщения от Госдепартамента, что американское посольство на Украине перебазируется из Львова далее на запад. Но потом Госсекретарь США Энтони Блинкен все же поправился, дескать, дипломаты США работать днем будут во Львове, а ночевать станут уезжать в Польшу. Чтобы их, ясное дело, не захватили в плен "десантники Путина". Ну, в этом хоть какая-то логика есть, а то "посольство США на Украине в Польше" – это просто нонсенс какой-то. Нет, бывают правительства в изгнании, но вот насчет посольств… Еще несколько западных стран тут же подхватили этот "передовой американский опыт".

Удивительно, но, похоже, что чуть ли не единственным человеком, который сделал правильные выводы из событий вчерашнего вечера, оказался экс-глава МВД Арсен Аваков. По многочисленным оценкам знакомых с ним и знающих его деятельность после 2014-го, "сволочь, конечно, редкая, но совсем не дурак".

- Мы должны использовать внимание международных партнеров, вместе проработать новую систему безопасности для Европы и план Маршалла для Украины – чтобы украинцам было, что защищать, - заявил Аваков. - Государство, которое делает своих людей несчастными – не имеет смысла!

Понятно, что новый "план Маршалла" для Украины – это его идея-фикс последнего месяца, но вот так признать бессмысленность существования нынешнего государства Украина…

Похоже, что он в одиночку сделал такое открытие. И успокоительная речь Зеленского в видеообращении никого не успокоила. В прошедшую ночь чартерные борта пачками взлетали из украинских аэропортов и брали курс на Запад. Украинская элита полетела окапываться и бороться с Путиным и Россией на Западе, как им показали личным примером эти самые западные партнеры.

Американские СМИ утверждают, что США обсуждали и эвакуацию Зеленского из Киева, но только в случае обострения ситуации. А вот выполнят ли они свои обещания, это уже совсем другой вопрос.

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