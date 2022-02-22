Что подарить, чтобы не испортить праздник

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- Как-то давно, еще в городе Лондоне меня пригласили на вечер в смешанную семью: она - англичанка, он - из Челябинска. Только по приходе выяснилось, что у нее сегодня день рождения. А у меня ничего с собой, кроме водки. Ох, неудобно как! Однако же леди так обрадовалась этой водке, словно ей бриллиант вручили.

Пришли еще несколько гостей, которых звали конкретно на день рождения. И что меня удивило - все они без подарков, если не считать открыток, брелоков и тому подобной ерунды.

Потом челябинец объяснил, что у англичан не принято дарить какие-то изысканные подарки, «так как тут не совок» (дело было в начале 90-х), тут у всех все есть. И никому никаким подарком не угодишь.

Вот и у нас теперь на дворе эпоха - У ВСЕХ ВСЕ ЕСТЬ, а привычка дарить подарки еще осталась. Проблема выбора усложнилась очень. В годы советского дефицита, когда мы были бедны и неприхотливы, на 23 Февраля носки в полоску или одеколоны «Саша» мужики принимали с радостью. Женщины на 8 Марта радовались колготкам, духам «Наташа», несмотря на жуткий дизайн флаконов.

Теперь можно выбрать отличные дорогие духи и одеколоны в красивой таре, но вдруг ему или ей не понравится аромат? Да что ни прикинь в качестве подарка, все может не подойти по цвету, размеру, вкусу. И нам бы стоило в эту эпоху сытости взять с англичан пример - не тратить деньги на те подарки, которые могут выбросить. Но отказаться разом от сей традиции не получится. Потому предложу вам не заморачиваться, а дарить хоть ему, хоть ей отличный на все времена подарок. И этот подарок - книга. Тем самым вы подчеркнете высокую культуру и интеллект одариваемого. Классики мировой и нашей литературы у него (у нее) в библиотеке наверняка имеются. А посему лучше приобрести что-то свежее, незнакомое.

Чтобы далеко не ходить, предложу вам на выбор ряд свежих книг из книжного магазина «Комсомольской правды». И любой из них вы угодите вашему одариваемому.

«Деньги портят человека». Николай Варсегов

https://shop.kp.ru/Kniga-Dengi-portyat-cheloveka-797316.html повествуют о правдоподобных и при этом в известной мере фантастических и даже фантасмагорических коллизиях. История про сложную любовь между нашим пареньком Мишкой и японской аристократкой Нобуко и совершенно шпионская история в современном антураже. Ярко, живо и парадоксально. Для всех любителей современной прозы.

До 23 февраля включительно на сайте www.shop.kp.ru действует промокод 23FEB2022 на 10% скидки на книгу «Деньги портят человека».

«Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться»

Праздники - это всегда встречи с друзьями и близкими, застолье и не всегда полезные для здоровья угощения. Доктор Павлова - эндокринолог, к.м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель Клиники системной медицины. В своей книге она дает важную информацию и советы для тех, кто хочет улучшить свое здоровье, приобрести полезные привычки и с возрастом чувствовать себя бодрым и веселым. Читайте на здоровье!

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«Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева. Главные документы и свидетельства»

Этот уникальный исторический альбом - совместный проект «Комсомольской правды» и Российского военно-исторического общества. Работа над книгой длилась больше года. На 439 страницах фолианта собраны около 500 подлинных документов, еще недавно имевших гриф секретности. А многие фотографии из личных архивов свидетелей и участников событий того времени и вовсе публикуются впервые для широкой аудитории.

До 23 февраля включительно на сайте www.shop.kp.ru действует промокод 23FEB2022 на 10% скидки на книгу «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева».

«Тайна перевала Дятлова»

Уникальное расследование «Комсомольской правды» о гибели 9 туристов 1 февраля 1959 года на Северном Урале. В книге собраны факты, свидетельства, документы, которые позволят приоткрыть завесу тайны, которой окутана трагедия. Настоящий детектив, разгадку которого еще предстоит найти. Головоломка, которую мы пытаемся решить вместе с читателями.

До 23 февраля включительно на сайте www.shop.kp.ru действует промокод 23FEB2022 на 10% скидки на книгу «Тайна перевала Дятлова».