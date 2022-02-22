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22 февраля 2022 9:59

Удар на прощание: украинские военные обстреляли маленький поселок в ДНР в первый день независимости республики

Спецкор kp.ru выяснял, как только что Донецкая народная республика встретила новый день в новом статусе
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
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Били четко, в двухчасовой период между заседанием Совета Безопасности РФ и заявлением Владимира Путина о признании Республик и оказании им помощи.

Били четко, в двухчасовой период между заседанием Совета Безопасности РФ и заявлением Владимира Путина о признании Республик и оказании им помощи.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Ночью по Донецку ползли танки. Я слышал их тяжелую поступь и железное звяканье траков. Половина Донецка слышала, в чатах писали люди, перевозбужденные от признания Республик: «засну только когда пройдет последний танк из хвоста колонны». Ранним утром, кто-то заехал к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко, оставил там две гвоздики и записку: «Как жаль, Саша, что ты этого не видишь».

У людей в республиках были, конечно, надежды, что, узнав о вмешательстве России, «воины света» просто уйдут с позиций. Надежды не оправдались: «Азов» и прочая сволочь начали собирать в интернете деньги «для отражения агрессии России» и мобилизовать добровольцев. Любопытно, что в анкете потенциальной «жертвы российской агрессии», есть специальная графа, посвященная участию в Майдане – отправной точке последней украинской государственности.

Украинская артиллерия, действительно притихла на какое-то время, сразу после признания. Но глубокой ночью, на трассу Донецк-Горловка вышла украинская диверсионная группа, пришедшая из Авдеевки, попыталась подорвать машину с одним из командиров Народной милиции, легендарного подразделения «Сомали». Не получилось, и тогда диверсанты подорвали автомобиль, идущий следом – погибли три местных жителя.

Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров и Донбасс привычно начал считать ночные раны.

Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров и Донбасс привычно начал считать ночные раны.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров и Донбасс привычно начал считать ночные раны. И этот ужасающий список показал, что без «распрямления горбатых» военными силами и средствами, здесь ничего не закончится само по себе. И надежда только на Россию, которая наконец-то «зашла». Пока наша армия не сказала веского слова, молчит и за линией фронта это расценили как слабость.

Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске и тогда они объяснят причины своих зверств.

Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске и тогда они объяснят причины своих зверств.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Удар на прощание?

Я не знаю, чем руководствовались артиллеристы ВСУ, закинув десяток мин в этот маленький поселок Кировского района. Били четко, в двухчасовой период между заседанием Совета Безопасности РФ и заявлением Владимира Путина о признании Республик и оказании им помощи. Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске и тогда они объяснят причины своих зверств. А пока, я вижу только растерянных людей, бродящих возле своих домов, не знающих за что хвататься? Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками. У входа в один из домов – крепко посеченный осколками белый «Жигуленок». В доме работает дознаватель, фиксирует ущерб. На улице уже стоит аварийная машина – газовики проверяют магистрали, их тоже посекло. Чудом, во время этого обстрела почти никто не пострадал, лишь стеной дома привалило пожилую женщину. Переломов у нее нет, только множественные ушибы и шок.

Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками.

Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Один из соседей, говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в 14-15 годах, но обстрелов по домам не было очень давно, он даже не может припомнить. Показывает на разрушенный дом:

- Мина пробила крышу и хату просто вздуло изнутри, окна-двери, все выдавило. Может, Россия все это закончит? – спрашивает меня с надеждой.

У входа в один из домов – крепко посеченный осколками белый «Жигуленок».

У входа в один из домов – крепко посеченный осколками белый «Жигуленок».

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Сколько до линии фронта?

Мужчина машет рукой куда-то в туманную даль, за террикон:

- Два километра, не больше.

Чудом, во время этого обстрела почти никто не пострадал, лишь стеной дома привалило пожилую женщину.

Чудом, во время этого обстрела почти никто не пострадал, лишь стеной дома привалило пожилую женщину.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во время нашего разговора, парламенты, точнее Народные советы двух республик, единогласно ратифицировали проект о дружбе и взаимопомощи с Россией. Первыми отреагировали службы такси Донецка – подняли цены на проезд. Внятно объяснить возмущенным согражданам этот поступок таксисты пока не смогли. Возможно, так они вошли в Россию, хотя бы ценами. Что будет дальше, чего ждать – озвучил вице-спикер парламента ЛНР:

«Вся Луганская область является территорией республики. Украина должна добровольно отвести войска, в противном случае будут приняты меры». В ДНР со спикером, разумеется, согласны.

Один из соседей, говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в 14-15 годах, но обстрелов по домам не было очень давно, он даже не может припомнить.

Один из соседей, говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в 14-15 годах, но обстрелов по домам не было очень давно, он даже не может припомнить.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

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