Что даст России договор о дружбе с народными республиками Донбасса

Россия встанет на защиту рубежей республик Донбасса. Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал судьбоносный указ о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Тогда же он внес в Думу на одобрение договор о дружбе с Донбассом. На следующий же день депутаты единогласно документ приняли (400 голосов за). После того, как парламент сам проголосовал за суверенитет юго-востока Украины, было бы странно ждать другого результата.

Мы изучили текст договора, чтобы понять, какие у нас теперь отношения с ЛДНР:

1. У России и Донбасса «дружественные отношения, уважающие суверенитет и территориальную целостность». Границы ЛДНР официально не зафиксированы – по ним будет еще отдельное соглашение. При этом, общего мнения, как надо делить территории, до сих пор нет.

- В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР. Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции, - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

- В тех границах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли, - не согласилась первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

На заседании Совбеза в понедельник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что надо признавать границы, «в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооружёнными силами Украины – именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами». 2. Россия и ЛДНР договорились проводить общую внешнюю политику.

3. Наша и республиканские армии обещают защищать друг друга. Путин уже поручил Минобороны ввести войска для «поддержания мира» на Донбассе.

4. Россия и ЛДНР разрешают строить военные базы на территории друг друга.

5. Паспорта, выданные республиками, будут признаваться у нас и наоборот.

6. В договоре написано, что все три страны готовы «обеспечивать свободный въезд граждан» через границы. Судя по всему, речь даже не о безвизовом режиме, а об открытых границах, как с Белоруссией.

7. Россия интегрирует экономики ЛДНР. Политики согласились объединить транспортные, энергетические, телекоммуникационные системы.

8. Российский рубль становится официальной валютой Донбасса.

9. В будущем жители России смогут по полису лечиться на Донбассе, а граждане ЛДНР в России. Здравоохранение и соцобеспечение фактически объединят.

10. Республики заимствуют наши законы, включая гражданское и налоговое право.

Договор о дружбе с Донбассом заключается на 10 лет. Дальше он будет автоматически продляться на 5 лет, если кто-то не захочет из него выйти.

Зал заседаний Государственной думы РФ. Фото: пресс-служба ГД/ТАСС

В финансовом обосновании написано, что признание республик «не потребует дополнительных бюджетных ассигнований». Россия и так много лет занимается соцобеспечением в ЛДНР, поэтому изменение статуса действительно ничего не изменит.

Сам договор Дума приняла сегодня. Но в силу он вступит только после принятия закона о ратификации. Парламент одобрил поправку, чтобы закон вступил в силу сразу после опубликования. Правда, ее должен одобрить еще Совфед.

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