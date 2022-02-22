Дмитрий Песков: Открытое заседание Совбеза было адресовано, прежде всего, гражданам России

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ...Всех поразила беспрецедентная открытость, гласность на Совбезе 21 февраля, Дмитрий Сергеевич, - обратил внимание официального представителя Кремля журналист «Комсомольской правды» во вторник, 22-го. - Было даже такое ощущение, что дадут телефон горячей линии Совбеза, и можно будет позвонить. С оговорками, полный репортаж, полная трансляция. Почему решили избрать именно такую форму? На кого это было рассчитано – на граждан России, на мировое сообщество, на наших оппонентов?
- Это же было экстраординарное заседание Совета Безопасности. И президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. (Речь о ДНР и ЛНР.- А.Г.)
И тема – признание этих двух республик – тоже, конечно же, носит экстраординарный характер.
Поэтому был именно такой формат избран.
И было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. Конечно, (решено было) показать это, в первую очередь, гражданам нашей страны.
Но и также, конечно, все это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать им возможность услышать те доводы, которые озвучивал президент.
- Сколько было времени на подготовку?
- Достаточно.
- Этот Совбез готовился несколько дней или несколько часов?
- Он готовился в достаточно сжатые сроки.
Но, в данном случае, администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет подобные мероприятия готовить в очень сжатые сроки.
- Президент остался доволен тем, как все прошло?
- По всей видимости, да.
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