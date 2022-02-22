Дмитрий Песков: Открытое заседание Совбеза было адресовано, прежде всего, гражданам России

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Всех поразила беспрецедентная открытость, гласность на Совбезе 21 февраля, Дмитрий Сергеевич, - обратил внимание официального представителя Кремля журналист «Комсомольской правды» во вторник, 22-го. - Было даже такое ощущение, что дадут телефон горячей линии Совбеза, и можно будет позвонить. С оговорками, полный репортаж, полная трансляция. Почему решили избрать именно такую форму? На кого это было рассчитано – на граждан России, на мировое сообщество, на наших оппонентов?

- Это же было экстраординарное заседание Совета Безопасности. И президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. (Речь о ДНР и ЛНР.- А.Г.)

И тема – признание этих двух республик – тоже, конечно же, носит экстраординарный характер.

Поэтому был именно такой формат избран.

И было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам. Конечно, (решено было) показать это, в первую очередь, гражданам нашей страны.

Но и также, конечно, все это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать им возможность услышать те доводы, которые озвучивал президент.

- Сколько было времени на подготовку?

- Достаточно.

- Этот Совбез готовился несколько дней или несколько часов?

- Он готовился в достаточно сжатые сроки.

Но, в данном случае, администрация и аппарат Совбеза работают хорошо, быстро и эффективно, что позволяет подобные мероприятия готовить в очень сжатые сроки.

- Президент остался доволен тем, как все прошло?

- По всей видимости, да.

ПО ТЕМЕ

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за Донбасс

На Охотном Ряду прошло историческое заседание о признании ДНР и ЛНР (подробности)

Пленарное заседание Совета Федерации РФ по вопросу о ратификации договоров о дружбе с ДНР и ЛНР: онлайн-трансляция (подробности)