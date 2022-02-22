Бойцы армии ДНР: Мариуполь и Славянск мы еще заберем

Настроение у бойцов народной милиции ДНР заметно улучшилось после новостей из Кремля. Фото: Александр КОЦ

- Сегодня первая такая спокойная ночь, - говорит один из бойцов на позициях за одним из самым обстреливаемым районом. – Наверно, из-за того, что вы приехали.

Отсюда до противника под Песками около километра. И оппоненты каждую ночь напоминают о себе артиллерийскими обстрелами. Мины и снаряды зачастую перелетают через окопы и укрепления и разрываются в жилом секторе. А мы по утрам едем снимать очередную разбитую школу или больницу.

- Может все-таки не из-за нас, просто пытаются осмыслить историческую лекцию Владимира Путина, - предполагаю в ответ.

И в этот момент где-то рядом ухнуло, озарив темную лесопосадку оранжевой вспышкой. Затем еще раз. И еще....

- Мины, - флегматично определил боец, укрывшись под насыпью. – «Сто двадцатые».

На часах уже около шести утра, потихоньку начинает светать, и сопровождающие меня офицеры предлагают переместиться в бомбоубежище. В нем уже сидят разномастные мужики. Единственное место, где можно скинуть броник и немного размять спину, чем бойцы и пользуются. Вечером все без исключения смотрели обращение президента России, говорят, что и за линией разграничения было подозрительно тихо. Всю ночь на этом направлении противник не выстрелил ни разу.

- Я пока даже не осознал, что произошло. По крайней мере, появилась хоть какая-то определенность., - признается один из мужиков. - За 8 лет люди уже устали. Все хотят вернуться в шахты, к семьям, хлеб печь, дома строить. Тут же все обычные рабочие. Кадровых военных тут нет. Мы конечно обрадовались, все на эмоциях были. Наконец-то дождались. Чувствуется за спиной подмога. Теперь будет легче.

В помещении бомбоубежища бойцы ДНР обсуждали обращение президента России. Фото: Александр КОЦ

- Кем вы были до войны?

- Шахтером, проходчиком. Воевать пошел в мае 2014 года.

- Где повоевали?

- Много перечислять.

- Семья здесь была?

- В 14-м увозил и сейчас отправил.

У мужчины – словно выточенное по дереву грубое лицо с глазами, в которых читается фатальная решимость. Давно заметил, чем меньше человек рассказывает о своем боевом прошлом, тем оно богаче. Я знаю, что он прошел через тяжелые бои на юге ДНР, на Саур-Могиле, в Иловаайске…

- Как думаете, как та сторона отреагирует на признание? – спрашиваю у немолодого солдата с богатым опытом общения с ВСУ.

- Уже реагирует. Под утро прилетело. Ярко, громко. В последнее время они хорошо активизировались. Они не успокоятся. Тем более в преддверии 23 февраля – они очень любят нас с праздниками «поздравлять». Мы уже привыкшие. Но хотелось бы привыкать к новой жизни.

В бомбоубежище заходят еще несколько бойцов.

- Как настроение? – спрашиваю.

- Как заново родился! – смеется молодой парень. - Потрясающие эмоции. Мы ждали, знали, что все будет хорошо. Путин нас никогда б не бросил. Паспорта, гуманитарные конвои… Путин молодец, дай Бог ему здоровья.

Сергей 2015 году воевал под Новоазовском – служил минометчиком. Когда острая фаза боевых действий после Дебальцевской операции и заключенных Минских соглашений пошла на спад, он ушел на гражданку. Сейчас снова надел погоны.

- Добровольно пришел, когда объявили мобилизацию.. В воскресенье уже здесь был. Надо срочно что-то предпринимать, а то если они зайдут, будут бесчинствовать, как фашисты. Они, как америкосы, только позицию силы понимают. А договариваться с ними бесполезно. Будут тебе с три короба врать, лишь бы им было хорошо. И газ хотят на халяву получать, а его ж добыть надо, сколько труда и инвестиций вложить. А бесплатно – только сыр в мышеловке. И то надо его купить.

- Жизнь теперь другая пойдет?

- Донбасс надо восстанавливать – разруху, инфраструктуру. У нас для этого все есть – заводы, шахты, выход к морю. Регион у нас богатый. И земля плодородная.

Солдаты Народной республики об обстрелах "Мы уже привыкшие. Но хотелось бы привыкать к новой жизни". Фото: Александр КОЦ

- Не обидно, что на той стороне остаются Мариуполь, Славянск?

- Так мы их еще заберем. А вы что думаете? Мы такие подарки дарить не будем. Всему свое время. Там сколько наших пацанов погибло, мы ж не можем предать их память.

На улице тем временем рассвело и мы прощаемся с бойцами. Через несколько километров включаю телефон, который на передовой принято вырубать. Свежие сводки сообщают, что обстрелы возобновились по всей линии соприкосновения, а на трассе, соединяющей Горловку с Донецком, в результате диверсии подорвались гражданские машины, трое человек погибли. Киев продолжает путь на эскалацию, понимая, что времени решить свою территориальную проблему силой у него все меньше.

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