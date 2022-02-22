Близкие певицы МакSим могут отправиться в тюрьму за махинации с ее имуществом

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спустя полгода после болезни пропавшая было с радаров певица МакSим выступила с громким заявлением: пока она лежала в коме, некие "близкие люди", с которыми она провела бок о бок 15-20 лет, пытались завладеть ее имуществом. Подделывали подписи, переоформляли документы. Теперь со своими обидчиками артистка намерена встретиться в суде, где адвокаты обещают легко уладить последствия сомнительных сделок.

Кто именно пытался присвоить ее богатства (да и какие - дома, квартиры, машины?), звезда не разглашает. Прояснить ситуацию могли бы судебные дела, но таковых ни в базе судов общей юрисдикции Москвы, ни в базе мировых судей сайт kp.ru не обнаружил - похоже, иск Марина Максимова пока не подавала.

Между тем, звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что в этом случае лучше обращаться в полицию.

Адвокат Андрей Алешкин.

- Проанализировав заявления МакSим, можно сделать предположение о наличия состава преступления в порядке ст. 327 УК РФ (подделка документов) и злоупотребления доверием - ст. 165 УК РФ, - сообщил kp.ru Андрей Алешкин. - По совокупности наказание может составить до 5 лет лишения свободы. Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины.

По словам эксперта, инструментов для доказательства вины в уголовном деле больше, чем в гражданском.

- В гражданском процессе можно лишь добиться признания сделки недействительной, а в уголовном - привлечь недобросовестных лиц к ответственности, - отметил адвокат. - А кроме того, в рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба. В таком случае дело пойдет быстрее, и правда восторжествует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт оценил первую песню МакSим после болезни: «Аранжировка новая, вокал взяли со старого хита»

Педагог по вокалу объяснила kp.ru, как певица записала дуэт с Егором Кридом (подробности)