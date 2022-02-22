Байрактары Украине уже не помогут: что российские войска будут делать в Донбассе

Наши дивизии, бригады, полки и батальонные тактические группы могут влиться в боевые порядки корпусов ДНР/ЛНР прежде всего на тех направлениях, где особенно активно ведут себя вооруженных сил Украины и нацбаты, обстреливающие города и села Донбасса. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Шесть вопросов о том, как изменится расклад сил вокруг ДНР и ЛНР, когда их защиту возьмет на себя Москва.

Отвечает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

1. Путин приказал Минобороны России обеспечить мир на Донбассе. Что это значит?

Это значит, что российские войска могут быть введены на территорию ДНР и ЛНР. С согласия этих обеих республик. Это зафиксировано в двухсторонних договорах Донецка и Луганска с Москвой. Наши дивизии, бригады, полки и батальонные тактические группы могут влиться в боевые порядки корпусов ДНР/ЛНР прежде всего на тех направлениях, где особенно активно ведут себя вооруженных сил Украины и нацбаты, обстреливающие города и села Донбасса. Первостепенной задачей наших войск, пришедших на защиту Донбасса, в таком случае будет, безусловно, подавление огневых позиций украинской группировки, с которых ведутся обстрелы. При этом, есть и варианты, при которых ввода российских войск на территорию ДНР и ЛНР не будет. У вооруженных сил России достаточно мощных средств подавления огня, которые способны действовать и с территории РФ.

2. Как будут действовать российские войска, если украинцы откроют по ним огонь?

Будет ответный огонь, а, возможно, и проведение специальных операций на том или ином участке фронта.

3. Как может изменить ситуацию ввод российских войск на территорию ЛНР и ДНР?

Во-первых, серьезно изменится соотношение сил. Сегодня в корпусах народной милиции ДНР и ЛНР насчитывается 30-35 тысяч бойцов. Даже если их личный состав после объявленной мобилизации увеличится вдвое, все равно превосходство будет на стороне украинцев, собравших гораздо боле крупные силы. К тому же их может прикрывать авиация, которой у ополченцев нет. Как нет и достаточных средств ПВО и ударных беспилотников. Эти «недостатки» возможно устранить с помощью российских войск. А у них есть все необходимые «инструменты» для защиты ДНР и ЛНР.

Во-вторых, российские войска должны значительно уменьшить интенсивность обстрелов населенных пунктов Донбасса Украиной. Следовательно, и количество людских жертв и разрушений. Важно «отодвинуть» дальнобойную артиллерию противника на расстояние, которое не будет позволять ей вести обстрелы городов Донбасса. А заодно, - ликвидировать огромное количество диверсантов, проникших на территорию ДНР и ЛНР.

В-третьих, еще одним итогом российской миротворческой операции должно стать постепенно возвращение беженцев в свои дома, а республик – к нормальной жизни.

В-четвертых, можно ожидать, что в ДНР и ЛНР на основе двусторонних договоров появятся российские военные базы и объекты.

4. Как будут реагировать США и другие страны НАТО, Евросоюз на признание Россией ДНР и ЛНР?

С нервным озверением. Они уже реагируют. Такая реакция элементарно прогнозировалась. Все риски, по словам премьера Михаила Мишустина, просчитаны перед тем, как Москва приняла это историческое решение. Да, будет усиление санкций. Более того! США могут объявить об ускорении принятия Украины в состав НАТО – в отместку Москве. Такой вариант тоже нельзя исключать. Еще один очень важный момент – будут ли войска НАТО вмешиваться в боевые действия против России в Донбассе. Хотя Вашингтон говорил, что «нет», это лишь дипломатическая декларация. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Нельзя исключать, что страны НАТО примут решение о заморозке проекта Северный поток-2. Можно говорить о большой вероятности экономической войны Запада против России. Но она и без признания Донбасса шла все последние годы. И ее усиление планировалось вне зависимости от действий России.

5. Как мы будем реагировать, если Украина на Донбассе будет применять турецкие беспилотники «Байрактар»?

Война в Карабахе показала, что с этими беспилотниками можно успешно бороться. И средствами радиоэлектронной борьбы, и с помощью других средств ПВО – таких, как «Панцирь» или «Тор-М2».

6. Почему США и НАТО так яростно поддерживают Украину в ее конфликте с Россией?

Украина для США и НАТО – выгоднейший плацдарм в противостоянии с Россией. Это тот «лакомый кусок», который так необходим Вашингтону в Европе, обещающий целый букет выгод – политических, экономических, географических. Освоение Украины, по замыслу США, должно «накинуть петлю» военного окружения России на западе. Замкнуть эту "петлю" пока мешает лишь Белоруссия.

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