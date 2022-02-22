Госдума решила: договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР вступят в силу с сегодняшнего дня

Депутаты проголосовали за ратификацию договоров единогласно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Исторический день, поздравляем, ликование, правильное и взвешенное решение, ждали 8 лет, наши братья, вспоминаем тех, кто не дожил, Зеленский, обезьяна с гранатой, фашизм и национализм», - вот самые частые слова, которые сегодня звучали в стенах Госдумы. А еще бурные и очень продолжительные аплодисменты стоя. В такой атмосфере сегодня проходила ратификация договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и ДНР и ЛНР.

Многолюдно и шумно в здании на Охотном ряду было уже с утра. Депутаты в белых рубашках и с торжественными лицами бегали по коридорам и раздавали интервью многочисленным журналистам. В столовой и кофейне обсуждали вчерашнее выступление президента, исключительно в положительных, само-собой, тонах. Очередей в обменнике валют (а такой есть в здании) не наблюдалось.

Появился после болезни Геннадий Зюганов. Он сказал, что не мог пропустить такой день и пришел высказать свое твердое и уверенное «за». Вообще говоря, исход голосования, конечно же, был ясен с самого начала. Ведь это Госдума, собственно, первой из всех органов власти завела официальный разговор о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Еще в январе депутаты подготовили обращение к Путину. А неделю назад, одобрив его, напрямую отправили в Кремль. Против из всех думских фракций высказывались только «Новые люди», высказывая опасения, что такие решение негативно скажутся на экономике и в целом на жизни людей. Но их особо никто не слушал.

Что было дальше вы все знаете — неделя раздумий, созванный Совбез, обращение Путина к нации, признание независимости ДНР и ЛНР в ночи, подписание договора «О дружбе и сотрудничестве» с главами народных республик и нашим президентом, праздничный салют на полупустых из-за комендантского часа улицах Донецка. И вот уже утром депутаты практически в полном составе (400 человек из 450) пришли на свои рабочие места для голосования о ратификации (признания юридической силы) этого исторического документа.

Ровно в 12:00 депутаты собрались в зале и тут же приступили к делу.

РУБЛЬ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ, КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Как я уже говорила, исход голосования был ясен с самого начала этого дня. Даже «Новые люди», выступая до начала заседания перед журналистами, уже были за признание независимости ДНР и ЛНР. Мол, демагогии и разговоры кончены, решение принято, что же теперь возражать-то. Но тем не менее, протокол есть протокол. И его надо соблюдать. Поэтому сначала выступил представитель МИД, зам Лаврова Андрей Руденко. Он разъяснил всем о чем, собственно, гласит договор из 36 пунктов.

- Подписание подобных договоров являются традиционной практикой при признании независимости отдельных государств. - Объяснял Руденко после короткой речи о последних событиях в Донбассе, подтолкнувших, собственно ко всему этому. - Такой же кстати был в свое время между Россией и Украиной, но в 2018-м Украина расторгла его в одностороннем порядке.

Такой же, да не совсем. Все-таки у каждого подобного документа своя «начинка». Тот документ, который обсуждался сегодня состоит из 36 пунктов. Среди которых помимо взаимного уважения и признании территориальной целостности, защиты этнической, языковой и культурной идентичности, есть пункты о единой валюте в ДНР и ЛНР — российского рубля, культурной и, что важнее, военной поддержке между нашими странами.

- Договор заключается сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления на 5 лет. Ратификация в Совфеде назначена на этот же день, - закончил свои объяснения Руденко.

Дальше выступали депутаты. Высказаться хотелось всем и настолько сильно, что в президиум поступил запрос дать слово не только членам профильного комитета, но и представителям фракций.

Глава комитета по Международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что сегодняшний день очень напоминает ему похожий 7-летней давности:

- Когда Крым вернулся в родную гавань, - поэтично выразился он. - Мы понимаем, что могут быть санкции и другие последствия. Но мы готовы к разрешению любых точек напряжения. Важно то, что мы защитим мужественных людей, которые ради того, чтобы оставаться частью русского мира в последние годы отдавали свои жизни. Более 10 000 погибли в результате провокационных вторжений со стороны Украины, которые посылали на снаряды с надписью : «Детям Донбасса». И все это происходило при попустительстве западного истеблишмента.

После Слуцкий снова вернулся к истории, вспомнил события 2008 года в Осетии. Про несправедливость высказывания в адрес нашей страны, про оружие НАТО и прочее.

- Мы в очередной раз сумели защитить наших сограждан. Тех людей, кто хотел сохранить право своих детей говорить по-русски. Конечно, будут проблемы и провокации.

У нас с Калашниковым (депутат от КПРФ, глава комитета по делам СНГ) маленькая поправка, чтобы все договора вступили в силу уже сегодня.

Леонид Калашников напомнил, что недельный срок между отправкой документа о признании ДНР и ЛНР в Кремль и вчерашними событиями, вообще-то были даны Украине на то, чтобы одуматься и предпринять меры по деэскалации конфликта и приступить к выполнению минских соглашений.

- Но ничего этого не произошло, - подчеркнул парламентарий. - Вспоминаю Говорухина, Кобзона, который вообще родом оттуда и всегда мечтал о возвращении Донецка и Луганска в орбиту России. Сегодня я с вами вместе вспоминаю и Захарченко, друга нашей фракции. Они не дожили до этих дней. Но я вспоминаю и о тех, кто дожил — Аксенов, севастопольцы и другие. Все они живы благодаря своевременному решению России. Можно много рассуждать о том, к чему нас приведут эти решения, я призываю вас проголосовать за ратификацию данных соглашений.

ЗЮГАНОВ: «НАТО ВЗЯЛО НАС ЗА ГОРЛО»

От фракций первым слово дали Зюганову.

- Наша партия очень активно поддерживала идею признания народных республик. Мы и на съезде и на встречах активно проводили эту линию. Главные выводы, которые из всего этого можно сделать — мы разделили и разделяем историческую Украину от бендеровской нацисткой власти. Это выкормыши американских спецслужб. И мы должны все сделать, чтобы скинуть с украинского народа это ярмо, которое только мешает и не дает развиваться стране.

Второе — НАТО нас взяло за горло. Если мы этого не поймем, будет только хуже. То, что они говорят — это такая наглость и совершенно нетерпимо.

Третье — США будут нас душить и далее. На Второй мировой на каждом нашем убитом они заработали 200 долларов и продиктовали свои условия всей мировой экономике. Им не хочется терять своей позиций и они будут и дальше разжигать здесь войны.

Они пригнали украинский народ просто на убой, как законченные мерзавцы. 130 000 человек у границ сейчас! Мы должны это объяснить украинскому народу, что их просто используют.

Четвертное — мы делали все для мирного урегулирования конфликта.

Пятое — мы обязаны защищать русский мир. Без него мы все пропадем. Он собирался тысячи лет. Это русские, белорусы, украинцы. Поэтому признание народных республик имеет важное значение. Надо поднять народное движение против нацизма и фашизма. За что Зелененному аплодирует вся Европа? За что? За то, что убил десятки тысяч людей на Донбассе. Он средний актер, который должен стоять за кулисами, а не все вот это.

Много, как обычно, рассуждал Зюганов и о роли коммунистов. Что только советская психология и линия поведения спасет всех и все. Что Красная армия всех сильней… Ему даже времени не хватило, попросил дополнительно 3 минуты. Но сразу после него вдруг заговорил Володин, напомнив, кто же на самом деле герой на этом празднике.

- Давайте поблагодарим президента за мужество и ответственную позицию. Он принял решение прежде всего для того, чтобы спасти людей. Вчерашним решением он остановил войну, бойню, спас жизни тысячам граждан…

Весь зал захлопал.

Дальше пришла очередь выступать ЛДПР и Володин посетовал, что Жириновский пока сам не может высказаться, хотя очень хочет. Вместо него говорить доверили Андрею Луговому.

ЖИРИНОВСКИЙ И ЕГО ПРОРОЧЕСТВА

Но, все-таки лидер партии и один из самых популярных и неоднозначных политиков В РФ все же был сегодня в зале. Можно даже сказать зримо. Первым делом Луговой вывел на большой экран то самое выступление Владимира Вольфовича годовой давности, которое итак в последние дни активно гуляет по интернету. Про 22 февраля, про то как Россия заткнет всем рот и т д.

- ЛДПР полностью поддерживает решение о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля стало персональным триумфом в том числе и Владимира Вольфовича Жириновского. Еще будучи кандидатом в президенты много лет назад он прямо призывал к работе с соотечественниками и защите русского мира. - Сказал Луговой. - Зеленский в силу своей наивности и отсутствия политического опыта напоминает маленького ребенка, играющего со спичками. Я бы сказал больше, он напоминает обезьяну с гранатой. Пусть и игрушечной, но страны НАТО все активно пытаются ему его безобидную гранату на настоящую заменить. Остановитесь. Пожарная команда приезжает не всегда. Хата гореть будет быстро.

ЛДПРовец от лица всей партии заявил, что это не просто признание независимости народных республик. Это начало начало возвращения всей Украины в ее историческое лоно. - Да, кто-то будет стонать от принятых решений. Но нам плевать на них. Я уверен, что 22 февраля станет памятной датой, наравне с 9 мая, когда мы победили Гитлера и с 18 марта, когда мы вернули Крым. - закончил на такой ноте Луговой.

Андрей Миронов:

- Дорогие коллеги, сегодня действительно исторический день. Россия сделал то, что давно должна была сделать и чего так долго ждали наши братья на Донбассе. Вчера в Донецке праздновали. И праздновали спасение. Потому что теперь руководство Украины должно будут остановиться и подумать как теперь выкручиваться. Господин Зеленский он трус (сам боится нацистов), лжец (обещал вернуть мир на Юго-восток Украины) и подлец. Он думает вообще о чем говорит, этот комик? Хочет доделать то, что Гитлер не доделал в свое время. Мы дождемся, когда славянский народ будет судить его за предательство народа и всех идеалов.

Как и предыдущие ораторы, Миронов вспомнил про Захарченко. Моторолу и других, кто «погиб не напрасно».

- Мы будем голосовать «за», - уверенно заявил он. И перешел к насущным экономическим проблемам, призвав правительство готовиться к тому, что нас ждет впереди.

«Новые люди», которые изначально были резко против, теперь заговорили по-другому. Владислав Даванков, член партии, объяснил это так:

- Демократия — это то что мы обсуждаем до принятого решения. Но когда оно уже принято, надо действовать. Наша фракция уже выезжает в приграничные территории. И может нам надо вместе подумать как помочь беженцам из ДНР и ЛНР в этой трудной ситуации. Мы точно понимаем, что санкции усилятся, курс доллара вырастет. И правительство должно действовать быстро и наших граждан поддержать . В то же время ДНР и ЛНР — это очень мощные индустриальные регионы. И у нас высокий потенциал для сотрудничества с ними.

В конце, как уже завелось, выступил представитель «Единой России». Сегодня им был Владислав Васильев.

- Сегодня исторический день. Мы все ждали этого. - Натягивал маску трясущимися руками, тихим и торжественным голосом произнес он. И так и не справившись со средством защиты, отбросив его в сторону, продолжил. - Сегодня многие высказывались и нет необходимости объяснять, почему все это так важно. Конечно, это меняет конфигурацию на политической арене. Решение о признании независимости ДНР и ЛНР далось нелегко. 8 лет России призывала к выполнению договоров. Мы исчерпали практически все механизмы. Людей методично ограничивали в жизненных правах, ограничивали, отключали воду, газ и так далее. Я вспоминаю Крым, когда люди хватали нас за руки и просили: «Заберите нас отсюда». Люди бегут оттуда (из состава Украины — ред.) ведь не зря. Вы посмотрите, в каком состоянии сейчас Крым и в каком Донбасс и вся Украина.

Решение принято, и оно мобилизовало народ России. Мы защищаем не только мир, наших близких родственников, сослуживцев…Ответственности лежит на нас с вами. Желаю вам всем выступить достойно, во благо нашего народа, который этого достоин. Мы умеем защищать, спасибо .

Дальше перешли к голосованию. Сначала за договор с ДНР, потом с ЛНР, потом за поправку Слуцкого и Калашникова сразу в двух чтениях. И тут вдруг голоса стали исчезать. И если до этого на экране было четко 400 «за». Тот тут вдруг электронное табло показало 399. Володин даже устроил переголосование. Но снова 399. По залу прокатился нервный смех, неужели какой-то дезертир завелся. Но нет,

- Я задел сенсорный экран во время голосования. - Объяснил, что происходит, коммунист Олег Смолин от КПРФ. - Прошу зафиксировать, по всем этим вопросам я голосовал «за» последовательно.

Вот и все. Документ сразу из Госдумы отправился в Совет Федерации, там его уже тоже ждут не дождутся.

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