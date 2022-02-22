«На столе лежит дымящийся пистолет»: Эксперт объяснил, почему западу невыгодно вводить жесткие санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Курс рубля обрушился, не дожидаясь новых пакетов антироссийских санкций. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ну и денек выдался на биржах! Понедельник,21 февраля аналитики окрестили «черным» - индекс Московской биржи (то есть суммарная цена всех акций российских компаний) рухнул на 10,5%. Доллар подскочил до 80 рублей, евро — до 91 рубля. А все из из-за признания ДНР и ЛНР и опасения новых «страшных» санкций против России. Во вторник, к счастью, рынок немного успокоился. Иакции, и валюты стоят примерно на одном месте. Ни резкого роста, ни падения не наблюдается. Дорожает только нефть - до $98 за баррель. Инвесторы ждут, как коллективный Запад отреагирует на признание независимости ЛНР и ДНР. России давно обещали экономические санкции. Но пока их не объявили. Чего ждать? Как будет развиваться ситуация? И как на нас отразятся очередные ограничения, если их все-таки объявят? Об этом kp.ru рассказал Михаил Королюк, макроэкономист, стратег, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ

- Михаил, нас снова пугают санкциями. Какие из них наиболее реальны?

- Сначала отойду на шаг назад. На мой взгляд, вся эта «эскалация» идет по очень четкому сценарию. По крайней мере, так рассказывал мой знакомый, который участвовал в такого рода вещах. В этих случаях, как правило, прописывается длинный сценарий. В нем указано, как мы будем действовать в разных ситуациях: «если они сделают так, то мы сделаем вот так». Есть ощущение, что мы сейчас идем по одной из веток этого сценария.

- Получается как шахматная партия. Когда каждый противник просчитывает на несколько ходов вперед. Что будет дальше?

- Сейчас ситуация такая. Россия признала независимость ЛНР и ДНР. По сути, на столе лежит дымящийся пистолет. Запад себя поставил в ситуацию, когда он должен решить. Один из вариантов для запада - закончить эскалацию. Если на этом все и остановится, то, на мой взгляд, санкции если и будут, то мягкими. Да, они обозначат свое недовольство, введут какие-то персональные санкции, но это будет экономически незначимо для России. В то же время мы возьмем ответственность за тишину на периметре и начнем экономическое и социальное освоение этих областей. Не исключу, что такой сценарий многие на Западе примут за благо и вздохнут с облегчением. Появится определенность. По сути, еще одно Приднестровье - ну и ладно. Есть Косово, северный Кипр и другие непризнанные или частично признанные территории.

После признания Россией независимости республик Донбасса запуск "Северного потока - 2" может быть отложен надолго. Фото: REUTERS

«ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАВЯТ ПРО ЗАПАС»

- То есть, думаете, что жестких санкций не будет?

- Если на этом все и остановится, то не будет. Они скорее всего, не пойдут на жесткие санкции, чтобы оставить их про запас - на случай худшего варианта.

- Хотелось бы в это верить. Но вдруг ситуация ухудшится, чего тогда можно ждать? Какие из экономических санкций для нас наиболее опасны: запрет на экспорт нефти, на поставку телефонов или полупроводников, например?

- Наиболее серьезное - полупроводники. В нынешних условиях это экономическое ядерное оружие. Но в этом случае придется накладывать санкции в том числе против китайских компаний, которым будет запрещено поставлять их в Россию. Не думаю, что это реальный сценарий. Не вижу возможностей ввести серьезные санкции, потому что отдача может быть сильной.

«НАС НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕСТИТЬ - ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ УЛЕТЯТ В КОСМОС»

- Какой именно?

- Мы слишком значимый игрок на сырьевых рынках. Нереально отказаться от наших газа и нефти, алюминия, стали, удобрений. Это сразу же приведет к дисбалансу на рынках. Любые ограничения на поставки сырья из России приведут к резкому взлету стоимости активов. Цены на них улетят в космос. А это дополнительная инфляция, с которой Запад и так безуспешно борется. Наши объемы невозможно заместить просто физически, не получится безболезненно убрать нас из этого уравнения.

- А в каких-нибудь других сферах? Например, в программном обеспечении?

- Не думаю, что это возможно. Как вариант - можно запретить обновление. Но это ускорит замещение программ. Государство активно переходит на отечественный софт. Кроме того, наверняка в программном обеспечении есть шпионские закладки. И они сами не захотят от этого отказываться. Интересный факт: запад ввел санкции против ДНР и ЛНР, но оставил им возможность пользоваться их мессенджерами.

«В КОНТРСАНКЦИЯХ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА»

- Одна из «адских» санкций, которые давно анонсирует Запада - это отказ от обслуживания в системе банковских переводов SWIFT. Может ли это произойти?

- На самом деле, это не стена, которая ставит непреодолимые препятствия для денег. По сути, наличие SWIFT просто облегчает бухгалтерию. Пришли деньги на счет, нужно понять, от кого. Заглядывают в «свифтовку», видят реквизиты, привязывают к договору. Сами платежи между банками могут ходить спокойно по корреспондентским счетам. Это вопрос решаемый.

- Обычно на санкции мы отвечаем контрсанкциями. Чем мы реально можем ответить, чтобы при этом не навредить себе?

- Если все пойдет по мягкому сценарию, никакого большого смысла в контрсанкциях нет. Потому что любые санкции бьют и по тем, кто их вводит. Именно поэтому Запад не спешит вводить новые ограничения против нас. Все низко висящие яблоки собраны. Все санкции, которые можно было ввести безболезненно, стороны уже ввели. Контрсанкции, которые остались в запасе, будут слишком болезненны для нас.

- Главный вопрос. Ситуация напряженная. Что делать со сбережениями? Бежать в доллары, которые уже резко подорожали?

- Я лично считаю, что ничего делать не надо. И сам ничего не делаю. Мне кажется, абсолютно бессмысленно сейчас дергаться.

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