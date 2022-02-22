Почему закрыли «Прямой эфир» Андрея Малахова

Андрей Малахов рекламирует новое шоу в костюме модного в этом сезоне цвета. Фото: канал «Россия».

Днем 22 февраля Андрей Малахов отправился в Новую Третьяковку на выставку «Михаил Врубель». А в сети в это время бушевали страсти: идут обсуждения, что программа «Прямой эфир» закрыта и в телевизионной сетке со следующего понедельника 28 февраля этого ток-шоу нет. «Прямого эфира» в эфире и правда не будет. Вместо него встал проект с новым названием. Но работу над ним продолжит команда Андрея Малахова.

50-летний Андрей Малахов теперь ведет шоу имени себя. Называется новый телепроект канала «Россия» – «Малахов». Имя-бренд ведущего стал названием телешоу. В нашем эфире уже есть «Вечерний Ургант», «Познер». Вот теперь пять дней в неделю в 17.30 будут показывать программу «Малахов».

В это время выходил «Прямой эфир»: до 2017-го года его вел Корчевников – в августе Бориса сменил Андрей Малахов. После этого ток-шоу назвали «Андрей Малахов. Прямой эфир» - однако, цитируя, часто оставляли только второе предложение. В программе «Прямой эфир» у Малахова темы чередовались: были и развлечения, и серьезные расследования. Социалка, общественно-значимые темы, собственные расследования резонансных дел и развлекательный контент (звезды, неравные браки, роботы общаются с мертвецами и т.п.). Было все. В последнее время в «Прямом эфире» стало меньше Гогена Солнцева и прочих фриков. После скандала осенью 2021 года с актрисой Светланой Светличной, которая «пропала» и вдруг нашлась в студии ток-шоу – звездные темы остались эксклюзивными, но элементы «художественного вымысла» кажется совсем исчезли из эфира.

Канал «Россия» предоставил такую информацию о премьере проекта: «Шоу «Малахов» - это не только новая студия, живое общение, самые обсуждаемые истории и герои, но и возможность быть на прямой связи со зрителями, когда всего один телефонный звонок может изменить ход событий, или даже чью-то жизнь».

Что же произошло? Просто ежедневный проект самого популярного телеведущего прошел реновацию – сменил название и декорации. Новые рубрики и сценарные элементы не меняют сути – Малахов продолжит в эфире обсуждать актуальных героев и события. Просто обновляется формат этих обсуждений. Как меняется мода на декорации и интерьер, также меняются форматы подачи и получения информации. Андрей Николаевич получил приличный подарок (недавно у него был юбилей) – шоу имени себя, что логично. Малахов не просто ведущий, но и сопродюсер проекта.

Теперь передача не потеряется в сетке и на онлайн платформе — сразу понятно кого смотрим. Да и студия «Прямого эфира», честно говоря, была мрачновата – поэтому весенние обновления ей к лицу. В рекламном ролике, который начинают крутить на канале, Андрей Малахов демонстрирует себя в модном ярком костюме и отличной форме.

На всякий случай комментируем слухи из сети – Андрей не носит парик, это его новая стрижка. Звездный стилист Анвар Очилов подтверждает:

«Новая прическа – новый имидж. Стрижка и укладка меняют лицо. Это полезно делать публичным личностям – еще один повод для обсуждений. У Малахова последнее время градуированное каре, часто эту стрижку называют каскад. Эта универсальная стрижка – классика, которая всегда актуальна как для женщин, так и мужчин. Что изменилось? Подкорректирован объем, создана новая текстура и форма. На взгляд стилистов Андрею идет эта стрижка. Он стал другим человеком. Видимо такого эффекта и добивался. Домыслы насчет париков видимо связаны с тем, что свои волосы у звезды очень густые. И не забываем, что телеэкран прибавляет шесть кг, а новый объем делает лицо еще более круглым. В роликах нового проекта волосы вытянуты на утюжки — и лицо сразу выглядит худее».