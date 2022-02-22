Изнанка онлайн-марафона Яны Рудковской: пустые обещания и штрафы за неуважение до 180 тысяч

Юрист рассказал о незаконных моментах в онлайн-марафоне Яны Рудковской "Я - супер" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прокачать женскую энергию, наладить отношения со второй половинкой, избавиться от панических атак, похудеть, приобрести мышление миллионера - что только не обещают нам заполонившие эфир онлайн-марафоны блогеров и знаменитостей. Вот только покупателей, заплативших приличные деньги (стоимость таких курсов варьируется от 3000 до 500 000 рублей) и недовольных результатом, становится все больше и больше.

Одна из них - блогер Алена Погребняк, которая купила марафон Яны Рудковской "Я - супер". Девушка выпустила обличительный ролик об изнанке инфопродукта, а юрист Михаил Алексеев разобрал ее отзыв на своем YouTube-канале "Форс-Мажор". Оказалось, в курсе продюсера, а точнее, договоре оферты, есть как законные, так и незаконные детали.

- Не надо говорить, что "Читайте оферту!" - избитая фраза. Она настолько же избитая, насколько никто этого не делает. Если продавец марафона не может прописать нормальную оферту, в которой все было бы четко и понятно, грош цена такому продукту, - сразу предупредил юрист. Этот совет, кстати, может сберечь ваш кошелек: договор оферты доступен для изучения еще до покупки.

Итак, первая проблема, с которой столкнулась Алена Погребняк - пустой личный кабинет: материалы для изучения в нем отсутствовали, а техподдержка игнорировала письма покупателя.

- В договоре оферты Яны Рудковской написано, что услуги считаются оказанными с момента предоставления заказчику доступа в личный кабинет. На самом деле, ничего криминального в этом нет, - отметил Михаил Алексеев. - Но предоставлять доступ к пустому кабинету незаконно - это нарушает права потребителя. В таком случае у Рудковской возникло необоснованное обогащение, и Алена может вернуть свои деньги в судебном порядке. Лайфхак для потребителей: если техническая поддержка вам не отвечает, обратитесь в банк, который выдает рассрочку на покупку этого марафона - они точно знают, как найти ответственных.

Еще один неприятный сюрприз: покупателям определенных тарифов Яна Рудковская обещала приглашение на вечеринку в честь своего дня рождения.

- Однако, эту услугу многие не получили, потому что продажи курса стартовали уже после дня рождения, а доступ к материалам оставался максимум на шесть месяцев. То есть один день рождения остался позади, другой - слишком далеко, - продолжил юрист. - Но ведь вечерника - это не подарок, не бонус, а составная часть тарифа. Методологам, писавшим текст, надо откусить себе руки, чтобы в следующий раз так не делать. Зачем вы описываете то, что не можете исполнить? Завтра к вам придут и как минимум потребуют перерасчет. Вы получите судебные расходы, штраф, взыскание морального вреда, а еще, возможно, и неустойку.

Марафон "Я-супер" обещал покупателям золотые горы. Но в договоре оферты написано совсем другое.

Также Алену Погребняк возмутило, что по договору исполнитель не несет ответственности за результат заказчика.

- Но если я поступаю в ВУЗ на банковское дело, это же не значит, что мне гарантируют работу в банке или женитьбу на банкирше? Так что здесь все в пределах закона, - сообщил эксперт. - Однако, договор не должен расходиться с рекламой. И это самое проблемное место у всех инфопродуктов. Формулируя обещания каких-либо достижений после покупки продукта, нужно быть максимально аккуратными, иначе это нарушение закона о рекламе и введение потребителя в заблуждение. Вот например, у Яны Рудковской написано в рекламе, что на марафоне вы достигнете желаемого результата, наладите питание, проработаете психологические травмы, укрепите отношения с мужем, хотя в оферте ничего из этого не обещают. И в этом суть претензий к инфобизнесу. А ведь любую фразу можно переформулировать без потери смысла.

Между тем, нашлись в марафоне "Я - супер" и откровенно смехотворные моменты.

- Смеялись мы вот над каким пунктом оферты: "В случае проявления со стороны заказчика неуважительного отношения к исполнителю, он может отклонить заявку на возврат денежных средств". Такие условия незаконны, - уверен юрист Михаил Алексеев. - Так, у Рудковской один тариф стоит 8990 рублей, и если покупатель проявляет неуважение, то его штраф составляет 8990. А в другом тарифе - уже 179 900. Получается, что одно и то же неуважение имеет разную ценность. Похоже, что этот договор делали на коленке, а значит, потребителям вполне реально взыскать деньги за некачественную услугу.

Неуважение к Яне Рудковской, как выяснилось, имеет разную цену. Фото: стоп-кадр канала "Форс-мажор".

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