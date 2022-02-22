Политолог Дмитрий Абзалов: Важно, как оценит признание Донбасса Китай

Совет безопасности России обсудил ситуацию на юго-востоке Украины и предложил президенту признать независимость ДНР и ЛНР. Владимир Путин подписал соглашения с главами республик. Госдума проголосовала за ратификацию.

«КП» попросила прокомментировать последние события президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова.

- Является ли признание вслед за Россией республик Донбасса со стороны Венесуэлы, Никарагуа, Кубы и Сирии, а также Абхазии и Южной Осетии позитивным фактором для республик?

- Это носит положительный смысл. Но не легализует их в формате например Евросоюза. И не защитит от санкций США. Которые уже введены в отношении ДНР и ЛНР вечером в понедельник.

- То есть Венесуэла на сможет так поставить на Донбасс нефть, Куба — сахар, а Сирия цитрусовые и масло, чтобы не попасть под санкции Америки?

- В расчетах по долларам им это будет сделать сложно. Есть конечно, другие варианты - контрабандой или опосредованно. Но никакие страны не смогут в перспективе инвестировать 1.5 трлн рублей на восстановительные работы за три года.

- Гигантская сумма...

- Такие инвестиции необходимы, судя по заявлению Совфеда. Ситуация не завершена. В первую очередь, в плане санкционной составляющей. Вообще пока говорить о каком-либо международном признании или не признании еще рано. Форматы взаимодействия станут понятны в течении некоторого времени.

- Короткого?

- Недолгого. Это автоматически происходит. Ситуация не завершена ни с точки зрения санкционной составляющей, ни с точки зрения того, что именно произошло и какую конкретную оценку в мире получит. Форматы взаимодействия станут понятны вскоре.

- Есть образования, не признанные ООН, иными международными структурами — вроде Приднестровья и Абхазии, ну или Косово. ДНР и ЛНР в этом же статусе оказываются, или не совсем?

- Пока что они ни в каком статусе не находятся - они в прелюдии. С юридической точки зрения — там возникает много опций. Есть территории вроде Тайваня. Он — часть Китая, с точки зрения КНР. Но при том имеет свои представительства, например, в странах Прибалтики. Ведет свою экономическую деятельность.

- Помалкивает по теме Донбасса Казахстан, руководству которого мы помогли остаться у власти, молчит Белоруссия — наш ближайший союзник и член Союзного государства. Чего ждут?

- Международное сообщество разное. Вопрос не в отношениях, а в масштабе санкций. Какие они будут? На каких этапах. Казахстан, например, и Крым не признавал и не признает. Как и Китай не может это сделать. С его вопросами Тайваня и Гонконга. Для нас и для Донбасса важно, какие санкционные действия будет или не будет принимать тот же Китай. А признание или непризнание - это вопрос на десятилетия вперед. Как с Гонконгом и другими островами. Это вопрос не двух—трех недель. Это - на годы.

- Что тут важно?

- Важно, будет ли, например, Казахстан присоединяться к международным санкциям? И будет ли Белоруссия присоединятся к экономическим действиям поддержки. Тут речь не о признании. До сих пор не ясно, что и как именно вы признаете - пока ситуация не завершена. И бессмысленно это обсуждать. Еще не ясно, до каких границ санкции дойдут. И не понятно, какие именно санкции. Есть несколько их фаз. Одно дело, что остановится на данном уровне. Но это маловероятно. И как дальше партнеры будут реагировать на конкретные санкции.

- Госдума приняла решение о признании республик — что значит это в плане конкретики уже завтра?

- Это не начало и не конец. Вопрос — что дальше? В каких границах признаем? В каких границах ситуация останется?

- Почему ДНР и ЛНР не объединяются?

- Донецк и Луганск выступают как отдельные республики, хотя вопрос об их объединении возникал и 7 лет назад, и впоследствии. Почему не объединяются? Они пытались . Координировали свои действия, в том числе военные. Но люди там провели два референдума. И Минские соглашения они подписывали двумя субъектами - это было важным аспектом. Байден рядом находился но соглашение не подписывал. И вся эта конструкция держалась на двух субъектах Донбасса. И осталось только два субъекта. Это была конструкция , которую РФ пыталась до последнего исполнять и гарантировать. Они были замкнуты и завязаны на эти обязательства. Которые никто, кроме них, не исполнял. Там надо решить гуманитарные вопросы в первую очередь.

- Украина их не решала 8 лет, скорее, наоборот?

- Киев пытался нанести максимальный урон инфраструктуре Донбасса. Решать на этапах, когда остается неопределенность — бессмысленно. Вы начнете их вести, переговоры. А вскоре их можно выкинуть в мусорку - потому надо дождаться, чем все закончится. Там много опций. Все запасаются попкорном и ждут.

Москва получает санкции, а Зеленский получает «вырезанный» из тела Украины Донбасс. И он «захлопнул» своих националистов: хотите воевать - воюйте. Это для него видится отличной концепцией.