Путин: Россия не восстанавливает границы империи

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во вторник, 22 февраля, Владимир Путин принял в Кремле президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гость не захотел сдавать у нас ПЦР-тест, поэтому российский глава общался на дистанции за уже традиционным 5-метровым овальным столом.

В самом начале встречи Путин отметил, что отношения двух стран улучшаются. Сегодня как раз планируется подписать союзнический договор. Прекращение стрельбы в Карабахе – одна из причин дипломатического прорыва. Президент попробовал тактично выразить свое сложное отношение к спорной территории.

- Стало это возможно (сближение России и Азербайджана – Ред.) в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении – вопроса карабхского урегулирования, - закончил мысль глав страны.

Президент прокомментировал и признание независимости Донбасса.

- Мы предвидели спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности, - заверил Путин.

- После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. После государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти, - добавил он.

В конце российский глава поблагодарил Алиева за поддержку русского языка. Дети в 300 школах его учат.

- В 340 школах, - поправил азербайджанский лидер. - 140 тысяч детей учат русский. Без знания языка трудно налаживать коммуникации будущим поколениям.