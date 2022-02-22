И снова банщик: кто такой новый возлюбленный Анастасии Волочковой

У балерины Анастасии Волочковой новый возлюбленный. Фото: Instagram.com

И месяца не прошло после громкого расставания Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем Кузнецовым, как в своём Инстаграме артистка представила нового спутника.

Избранником балерины оказался 24-летний Дмитрий Корнев, который тоже имеет отношение к баням. Только в отличии от Сергея Кузнецова Корнев не трудится в парилке, а занимается строительством бань.

Фото: Instagram.com

Как известно, Волочкова -любительница саун. На территории подмосковного особняка артистки есть баня, которая, по словам балерины, помогает ей поддерживать форму. Именно в процессе перестройки бани Волочкова и познакомилась с новым возлюбленным.

-Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно, — призналась своим подписчикам Анастасия. — Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала.

Как выяснилось, Корнев родом из Калуги, там же находятся основные объекты его строительного бизнеса.

-Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю… Думаем, на чьем авто ехать, но в Димином так уютно… И с ним,— рассказала фанатам Волочкова.

Фото: Instagram.com

Артистка не называет в своём блоге Корнеева своим возлюбленным, но судя по фото, где 46-летняя балерина по-хозяйских положила руки на колено мужчины, отношения у них далеко не дружеские.

-Анастасия -замечательный человек! Я рад такой такой встрече!-говорит о Волочковой ее новый друг.

Однако подписчики осудили балерину за легкомысленность. Мол, меняет мужчин, как перчатки.

Фото: Instagram.com

-Живите своей жизнью. В мою вмешиваться не нужно. Какая вам разница, с кем я путешествую, с кем дружу и сплю, что ношу и ем? Моя жизнь полна романтики, поскольку я не могу находиться в одиночестве. Это радость, быть с теми, кто мне нравится. А судьи кто? Да, у меня есть недостатки. Простите меня за них идеальные люди!- оправдалась в комментариях в своём Инстаграме Волочкова.

Впрочем, похоже и в этой истории много темных пятен. Бывшая возлюбленная Дмитрия Дарья рассказала, что у Корнева не очень удачно идут дела в строительном бизнесе. Дескать, у нового банщика Волочковой большие долги и кредиты.

В ответ Корнев опубликовал фото из программы «На самом деле». Судя по всему, Волочкова и ее новый бойфренд решили ответить всем завистникам на известном телешоу. По слухам, за подобные съёмки артистка получает от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.