Ученые выяснили, как часто переболевшие «дельтой» подхватывают «омикрон»

Если судить по соцсетям, своим близким и знакомым, создается ощущение, что «омикрон»-ковид перенес или болеет им прямо сейчас буквально каждый второй. А ведь при этом многие успели подхватить и «дельту». Похоже, что повторных заражений COVID-19 (то есть реинфицирований вирусом-мутантом после выздоровления от предыдущих штаммов) рекордно много. Но сколько именно?

Таким вопросом задались эксперты британского Агентства по охране здоровья (UK Health Security Agency). По данным ведомства, с июня 2021 года дважды переболели ковидом более 650 тысяч жителей Соединенного Королевства. При этом обнаружилась четкая закономерность: большинство подхватили инфекцию по второму кругу после прихода «омикрона».

Если до середины ноября прошлого года доля повторных инфицирований COVID-19 составляла около 1%, то распространение нового варианта коронавируса привело к скачку такого показателя примерно до 10%, отмечают авторы статьи в международном научном журнале Nature. Иными словами, штамм «дельта» успешно атаковал в среднем каждого сотого из переболевших предыдущими вариантами «короны». А вот «омикрон» настигает как минимум каждого десятого из тех, чей иммунитет был знаком с «дельтой».

Выражение «как минимум» в данном случае не просто оборот речи. На самом деле, уровень в 10% повторных заболеваний, скорее всего, недооценен, предупреждает эпидемиолог Университета Дикина в Мельбурне профессор Кэтрин Беннетт . Во-первых, часть заражений явно не была диагностирована и попросту не попала в статистику (люди далеко не всегда обращаются на тестирование и к врачу, если ковид протекает более-менее терпимо). Во-вторых, при подсчетах принимали во внимание случаи повторных заболеваний не ранее, чем через 3 месяца после выздоровления от предыдущего «нападения» вируса. Между тем «омикрон» можно подхватить и в более короткий срок после избавления от «дельты», отмечает эксперт.

Риск реинфицирования (то есть повторного заражения) с приходом вируса-мутанта вырос примерно в 16 раз по сравнению с такой угрозой во времена предыдущего штамма, добавляют свои выводы представители британского Управления национальной статистики в Ньюпорте (the UK Office for National Statistics in Newport).

Словом, скачок доли заболеваний по второму кругу действительно высокий, но пока, видимо, рискует все же не каждый второй пациент - по разным оценкам, цифра колеблется в пределах 10-20%. Однако не стоит забывать, что волна «омикрона» пока еще не отхлынула совсем. Плюс, похоже, начал набирать силу очередной потомок - подвариант ВА.2, или «стелс-омикрон».

Три способа избежать повторной атаки инфекции

На 100% гарантировать защиту от повторного заболевания, конечно, нельзя - наша иммунная система таит в себе немало сюрпризов и порой выделывает непредсказуемые фортели. Да и коронавирус мутирует «как не в себя». Однако есть надежные способы, которые многократно снижают угрозу реинфицирования. О них рассказал на лекции «Омикронная реальность: сюрпризы и решения» врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов .

1. Вакцинация.

«Омикрон» способен пробивать иммунную защиту и заражать привитых. Но в первые полгода после вакцинации (двухкомпонентной прививки или бустерной дозы, то есть одного укола) риск подхватить инфекцию существенно ниже, а угроза тяжелых осложнений и летальных исходов стремится к нулю. «Самая высокая защита против заражения «омикроном» наблюдается в первые 2-3 месяца после прививки», - уточнил Алексей Водовозов.

2. Гибридный иммунитет.

Это комбинация «прививка + перенесенная болезнь», причем, в любом порядке - мощный иммунитет формируется у многих людей независимо от последовательности. Но в целом больше везет тем, кто сначала привился, а потом подхватил «корону». Потому что инфекция «поверх» вакцины, как правило, дает меньше осложнений и опасных последствий.

3. Соблюдение индивидуальных противоэпидемических мер. К наиболее эффективным из них относятся соблюдение дистанции, ношение масок/респираторов и мытье рук.

- Японские ученые при помощи суперкомпьютера провели моделирование и определили: если человек, больной «омикроном», разговаривает без маски со здоровым в течение 15 минут на расстоянии 1 м, то вероятность заражения - от 60 до 90%. При дистанции 2 метра - риск заражения 20-60%, - рассказал Водовозов. - Если же мы наденем маску на больного, даже простейшую медицинскую, то в течение тех же 15 минут разговор на расстоянии всего 50 см дает лишь 10% вероятность заражения. А если отойти на метр, такая вероятность падает почти до нуля.

Что касается мытья рук, то стоит помнить: «омикрон» - чемпион мира по выживанию на поверхностях, подчеркнул эксперт. Примерно 193,5 часа он живет на пластике. И более 21 часа на человеческой коже. А вот обычный аптечный санитайзер на основе спирта уже через 15 секунд полностью разрушает вирус.

