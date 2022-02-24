Отчетность, платежи и налоги: что предстоит сделать предпринимателям в марте 2022 года?

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Корпорация МСП и Минэкономразвития выпустили для предпринимателей ежемесячный календарь, который напомнит сроки сдачи отчетности, внесения обязательных взносов и уплаты налогов. Одна из ключевых задач бизнеса в первом месяце весны – отчитаться за предыдущий год и сдать налоговые декларации, по которым Налоговая служба принимает решение о включении компании в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Если не сдать налоговую декларацию за год, то предприятие будет исключено из реестра и потеряет право на многие меры поддержки.

СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ

Пока еще позволяет время, не забудьте до 1 марта уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество организаций за 2021 год. Теперь срок уплаты налога на имущество организаций единый, тогда как раньше он был свой в каждом регионе.

«Для малого и среднего бизнеса очень важно вовремя сдать годовую налоговую декларацию, так как без нее компания будет исключена из реестра субъектов МСП, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – В свою очередь включение в реестр дает возможность получения многих видов поддержки».

Также до 1 марта организации и ИП с работниками или привлекающие исполнителей по гражданским договорам (налоговые агенты) должны сдать отчетность по ним:

- в налоговую инспекцию – расчет 6-НДФЛ за 2021 год;

- в отделение пенсионного фонда – отчет СЗВ-СТАЖ за 2021 год.

До 15 марта налоговые агенты должны уплатить страховые взносы за работников за февраль:

- на пенсионное, медицинское и социальное страхование – в налоговую инспекцию;

- на страхование от несчастных случаев на производстве – в Фонд социального страхования;

- отчет СЗВ-М о застрахованных лицах за февраль – в отделение Пенсионного фонда;

- отчет СЗВ-ТД – в ПФР (если в феврале были кадровые изменения: перевод, присвоение квалификации, заявление по ведению трудовой книжки или переименование работодателя).

АВАНС ЗА АКЦИЗЫ

До 18 марта производители алкогольной продукции должны передать в ФНС извещение об уплате авансового платежа акциза за март или об освобождении от его уплаты.

До 21 марта необходимо передать уведомления об освобождении от НДС организациям и ИП с выручкой до 2 млн рублей за три предыдущих месяца, либо использующих ЕСХН с доходом до 70 млн рублей за прошлый год. До этой же даты импортеры товаров из стран ЕАЭС должны уплатить косвенные налоги - НДС и акцизы - за февраль и представить по ним декларации.

До 25 марта самозанятые и ИП на НПД уплачивают налог на профессиональный доход за февраль. Организациям и ИП на общем режиме налогообложения требуется уплатить НДС (третий платеж за IV квартал прошлого года).

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