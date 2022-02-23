Генеральный директор Театра музкомедии: Можно показать на сцене голых мужиков, заработать, но для нашего театра это не путь

Мюзикл «Бал вампиров» стал единственным спектаклем в стране, который на аншлагах показали больше 460 раз. И никакого эпатажа - только качество. Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии.

Уникальную программу запускают в театральной столице России: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов объявил набор в магистратуру по направлению «Продюсирование театральной деятельности». Теорию участники проекта получат дистанционно, а практика пройдет там, где ставят лучшие мюзиклы страны, - в Театре музыкальной комедии. Его генеральный директор, продюсер с мировой известностью Юрий Шварцкопф согласился стать мастером курса.

Войти в живой процесс

Запуск проекта - инициатива ректора университета, академика Александра Запесоцкого. Шварцкопф заинтересовался и по-деловому отреагировал на предложение.

- Продюсирование театральной деятельности в России - направление не новое. Еще в советское время вузы выпускали организаторов театрального дела. Но в большинстве своем вузы дают дипломы бакалавра, а в СПбГУП это высшая ступень - магистратура, - объясняет Шварцкопф. - Да и времена иные. Нужно сочетать художественный уровень с коммерческим успехом.

Как раз в этом Юрий Алексеевич преуспел, пожалуй, более чем кто-либо в стране. И не случайно в его постановках систематически принимают участие знаменитые звезды мюзикла.

Курс рассчитан на два с половиной года с короткими визитами в Петербург. Набор не более 32 человек. Обучение подойдет для практиков, заинтересованных в международном опыте, и для тех работников сферы, которые хотят переквалифицироваться, например, из концертмейстера или артиста в театрального топ-менеджера. Лучше, чтобы человек был «театральным: чтобы понимал, что такое театр и для чего он служит». А технологиям - от подготовки спектакля до проката - научат. Впрочем, энтузиасты смогут обучаться и с чистого листа: сам мастер вообще когда-то пришел в театральную среду с дипломом технаря.

Лекции ученикам прочтут онлайн педагоги знаменитого университета, а на практику пригласят в Театр музкомедии - на постановку новых спектаклей. Руководить будет лично Шварцкопф.

- Моя задача - показать и дать пощупать живой рабочий процесс. Таким вещам заочно не научишь - слишком много составных частей, - говорит мастер. - Разделим студентов на группы: одних - к технарям, других - к эксплуатационникам, третьих - к экономистам и так далее. Затем будем менять группы местами. Все будут задействованы в работе над мюзиклом «Петр Первый». Далее перейдем к индивидуальным занятиям. Главное, чтобы толк был.

Юрий Шварцкопф. Фото: СПбГУП.

Дать огня, но не пережарить

Цель курса не просто вооружить передовым мировым опытом, но и «научить мыслить «нетрафаретно». Как сказал создатель «Амазона» Джефф Безос: «Мы делали безумные вещи и превращали их в обыденное».

- В театре запрещен живой огонь, - приводит пример мастер. - Самое простое - сказать режиссеру: «Нет, огня не будет, запрещено». Но в мюзикле «Ребекка» в Вене в финале горит и обрушивается винтовая лестница. Регулярно, на каждом спектакле. В нашем мюзикле «Аладдин» над зрительным залом летает ковер-самолет с пассажирами. Эффект невообразимый.

Сегодня мюзикл далеко шагнул в технологическом плане. Пока девяносто процентов отечественных театров по сравнению с компьютеризированными зарубежными находятся на уровне «жигулей». Российской культуре нужны креативные, прорывные люди.

- Каковы рецепты успешности мюзикла?

- Качество. Должны быть крепко спаяны все элементы: музыка, драматургия, режиссура, актерская игра. А вот западет в душу зрителю или нет - здесь важно тонко чувствовать аудиторию, ее менталитет. Всецело идти на поводу у публики тоже нельзя: надо искать баланс между востребованностью у зрителя, его воспитанием, творческой позицией театра и развитием труппы. Нельзя гнаться за одними шлягерами. Можно, конечно, показать голых мужиков - и зал будет битком. Первые несколько спектаклей. Есть планка, ниже которой театр не имеет права опускаться.

Халтура или излишний эпатаж на сцене в принципе не идут на пользу ни зрителю, ни самому театру. Даже в рублевом эквиваленте. Так, любая оперетта - это минимум 15 миллионов рублей вложений, мюзикл - в два-три раза больше. Ставить плохой спектакль, чтобы прокатать его пару раз, - выбросить деньги на ветер. А уметь их считать и быть немного провидцем - вот задача настоящего продюсера. Этому курс и научит. Не случайно мюзикл - хит театра «Бал вампиров» стал единственным спектаклем в стране, который на аншлагах показали более 460 раз!

Александр Запесоцкий и Юрий Шварцкопф с великим дирижером Юрием Темиркановым (в центре) - Почетным доктором СПбГУП (в кабинете ректора). Фото: СПбГУП.

«Театр будет жить всегда»

- Почему вы реализуете проект с СПбГУП, понятно: знаменитейший гуманитарный университет с особо весомым дипломом. Но есть ли что-то, чего со стороны не видно?

- С ректором Александром Запесоцким мы знакомы четверть века и понимаем друг друга с полуслова. Заслуженный артист России, блестящий продюсер теперь уже уникального вуза. Я там многое знаю изнутри - от материальной базы до феерических концертов факультета искусств. Любой петербургский театр счастлив заполучить его выпускников. Это потому, что образование здесь фундаментально. Тандем СПбГУП и нашего театра способен на замечательные результаты, на подготовку продюсеров завтрашнего дня. А на иное мне просто времени было бы жалко.

- Уйдет ли в будущем театр в онлайн?

- Не приемлю! Онлайн-спектакли - это временное явление. Зритель ходит в театр для живого контакта, глаза в глаза. Сегодня есть возможность высококлассно слушать любую музыку в записи, но люди почему-то все равно идут в филармонию. Театр будет жить всегда. А вот как, зависит от уровня культуры общества и работы наших учеников.

Минувшим летом конкурс на дневное обучение в СПбГУП был самым высоким в Петербурге - 69 чел/место. Фото: СПбГУП.

СПРАВКА

Юрий Шварцкопф - заслуженный деятель искусств России, Генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, до этого - Мариинки и Филармонии. Лауреат театральных премий и правительственных наград. Реализовал такие аншлаговые супермюзиклы, как «Чикаго», «Бал вампиров», «Чаплин», «Джекилл и Хайд», «Мисс Сайгон».

КСТАТИ

24 февраля Юрий Шварцкопф отмечает 75-летний юбилей.

КОНКРЕТНО

Что получат выпускники проекта:

- государственный диплом о высшем образовании с присвоением степени магистра (второе высшее)

- диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «продюсер театральной деятельности»

- право преподавания в вузе

- общеевропейское приложение к диплому на английском.

ВАЖНО!

Образовательный проект стартует 18 апреля.