«После пряток по подвалам это курорт»: В каких условиях будут жить в Подмосковье беженцы из Донбасса

Этим утром в Подмосковье приехала первая партия беженцев из Донбасса . Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со стороны поначалу кажется, что это просто в санаторий очередная группа туристов заехала. Вышли организованно из автобусов и - за провожатыми. Много женщин, еще больше детей (разного возраста - от грудничков до подростков), плюс пожилые бабушки и дедушки. Все с сумками да пакетами, в которых все нехитрые пожитки. А потом ты понимаешь, что те же лица видел сегодня утром, на перроне железнодорожной станции в Апрелевке. Эти же люди выходили из вагонов приехавшего из Таганрога поезда и выглядели как-то иначе, что ли. Будто растерянно вглядывались во встречающих: куда приехали? как примут? Но, кажется, за пару часов дороги до «Мечты» (это детский лагерь под Подольском так называется) окончательно успокоились: здесь - свои. Поэтому и слышишь на каждом шагу: «спасибо, что приняли».

Утром в Апрелевке беженцы из Донецка сошли с поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим утром в Подмосковье приехала первая партия беженцев из Донбасса - эвакуированные из-под возобновившихся обстрелов старики, женщины и дети. Около тысячи человек. (Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что регион готов принять 1,5 тысячи человек, а если понадобится, и больше). Их рассадили по автобусам и развезли по пансионатам-санаториям сразу нескольких городских округов.

А сразу с дороги - в столовую.

Дончан привезли в санаторий "Мечта" в Подмосковье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НАДОЕЛО...»

На втором этаже «Мечты» новые жильцы осматривают комнаты. Помещения все типовые - на пять-шесть кроватей. Чисто, тепло. Одеяла, подушки, свежее белье - все как полагается.

Одна из беженок - пожилая женщина, держащая за ручку девочку лет семи - говорит после осмотра комнаты:

- Спасибо добрым людям. Отличные условия. Конечно, после пряток по подвалам тут просто курорт.

Рассказывает, что сын остался воевать на Донбассе. Он с 2014 года в ополчении. А вот снохи больше нет.

- Она тоже воевала. В том же 2014-м получила сложное ранение, - прикрывает внучке ладошками уши. - А в 2017-м так и умерла...

Пенсионерка Любовь Романенко - из Горловки.

- Мы всего в четырех километрах от границы с Украиной, - говорит. - Восемь лет практически каждый день стреляют по окраинам. Рано утром и поздно вечером. Зачем стреляют, почему, я не знаю. Но надоело. Дочка с ребенком еще в 2014 году уехала в Россию. Сейчас живет в Калининграде. Хочу перебираться к ним.

Прибывших в санаторий накормили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ОДНА СЕМЬЯ - ОДНА КОМНАТА»

Директор лагеря Алексей Бекетов объяснил kp.ru, как будут устроены беженцы.

- У нас все комнаты рассчитаны на 5-6 человек, но при расселении учитываем принцип «одна семья - одна комната», - говорит. - При этом семьи с пожилыми людьми селим на первом, максимум на втором этажах, чтобы им было удобно ходить в столовую или на прогулку.

По словам Бекетова, сейчас со всеми беженцами работают сотрудники социальных служб.

- Людей опрашивают, у кого какая профессия, дети какого возраста. Исходя из этого будут предлагаться рабочие места, решаться вопрос со школами и детсадами для детей. Кроме того, собираем информацию, кому чего не хватает из каких-то элементарных вещей. Многие собирали вещи спешно, нужно было эвакуироваться. Все необходимое будет закуплено в ближайшее время.

Беженцев расселили по принципу: одна семья - одна комната. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу после заселения к новым жильцам приходят медики. Подробно расспрашивают о хронических болезнях или текущих недомоганиях. И, конечно, проводят экспресс-тестирование на ковид.

- Среди приехавших есть, например, люди с сахарным диабетом. Всем необходимым они будут обеспечены - и инсулином, и поддерживающей терапией, - говорит замглавврача Подольской областной больницы Ольга Бульбас. - А дальше здесь ежедневно, без выходных, с 8 часов до 20 часов будут находиться медработники, к которым можно будет обратиться.

Всем вновь прибывшим провели медосмотр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«СЕРДЦЕ ДОМА ОСТАВИЛИ»

На углу корпуса курят несколько дончанок. Беседуют с молоденьким парнишкой в форме МЧС и мужчиной из администрации.

- Россия признала Донбасс. Украина больше не посмеет нас бомбить. Мы бы прямо сейчас назад поехали.

- Отнеситесь к этому периоду, как к отпуску. Как будто вы просто приехали в санаторий отдохнуть на месяц, - говорит мужчина.

- Какой там? Сердце дома оставили. Там же все родственники остались. Как представлю: наши сейчас в ваннах от бомбежек прячутся, а мы тут и у нас все хорошо...

Сижу на скамейке, рядом присаживается мужчина лет сорока, а с ним две девочки-дошкольницы. Мужчин призывного возраста, напомню, из Донбасса не эвакуировали. В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация. Поэтому я сразу понимаю, что это за мужчина такой - до этого о нем вполголоса говорили волонтеры, когда разгружались автобусы. В начале февраля у него умерла жена - за год сгорела от рака. Остался с двумя девочками на руках.

Некоторые привезли с собой питомцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разговорились.

- Мне бы только дочек в детсад пристроить, работать пойду. Я хороший слесарь! - с жаром рассказывает мужик (попросил не печатать его имя и не снимать).

В этот момент с неба доносится негромкий гул турбин - пассажирский самолет заходит на посадку во Внуково. Девочки все это время порхали вокруг нас, играли в догонялки. А тут вдруг остановились и подошли к отцу.

Мужчина поднимает голову вверх, видит белый самолет и как будто виновато объясняет:

- Мы от таких звуков за восемь лет отвыкли. Да, раньше в Донецке был большой аэропорт, но его раскрошили в труху. Зато за годы бомбежек и обстрелов к любым звукам с неба с подозрением относимся... Извините.

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