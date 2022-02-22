Россияне рассказали, как планируют сохранить сбережения на фоне санкций и роста валют

Больше половины респондентов верят, что рубль вскоре снова наберет силу Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за риска новых западных санкций в отношении России во вторник, 22 февраля, на торгах курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 91 рубля. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне намерены поступить со своими сбережениями в сложившейся ситуации.

Мы задали вопрос «В чем сейчас лучше всего держать сбережения?» и выяснили, рублю или валюте отдают предпочтение опрошенные.

Как оказалось, больше половины респондентов вообще считают правильным ничего не делать, а подождать, пока обстановка не станет более стабильной и понятной. 54% опрошенных уверены, что спустя какое-то время мир успокоится, и ситуация нормализуется.

«Надо было раньше покупать валюту, зная обстановку, а сейчас следует просто переждать», - считает один из участников опроса.

19% респондентов заявили, что на фоне возможных санкций надежнее хранить сбережения в отечественной валюте. И хотя курс рубля сейчас опускается, что будет с долларом или евро в нашей стране в дальнейшем, вообще предсказать сложно.

При этом 12% полагают, что в периоды нестабильности деньги нужно тратить. Лучше совершить крупную покупку (дом, квартиру, машину и т.д.) и остаться с ней, чем дождаться пока сбережения обесценятся.

«Правильный выход только один – вложиться в недвижимость. Все остальное может обесцениться», - уверен участник исследования.

Еще 15% полагают, что сложившейся ситуацией нужно воспользоваться и извлечь из нее выгоду. Так, 10% опрошенных уверены, что сейчас удачный момент, чтобы валюту, так как в скором времени она может вырасти еще больше.

В то же время 5% полагают, что доллары и евро как раз пора продавать, ведь сейчас они на пике, и на продаже можно неплохо заработать.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 5,6 тысячи человек.