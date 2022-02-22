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Спорт22 февраля 2022 15:17

Мединский открыл в Москве памятник основателям самбо

Автором монумента выступил народный художник России Салават Щербаков
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Автором монумента выступил народный художник России Салават Щербаков

Автором монумента выступил народный художник России Салават Щербаков

22 февраля на «Аллее спортивной славы» в Москве был открыт памятник основоположникам нашего уникального единоборства — самообороны без оружия (самбо).

- Это действительно национальный вид спорта. Мы никому не угрожаем - мы только защищаемся. А зная самбо, это можно сделать лучше, - сказал на церемонии открытия помощник Президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Памятный знак, установленный по инициативе РВИО, стал продолжением мемориала трем людям, которые и придумали этот вид единоборств — Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Автором композиции выступил народный художник России Салават Щербаков.

По словам президента Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, в сотрудничестве с РВИО поклонники этого вида спорта могут надеяться, что будет увековечена память и других знаменитых чемпионов.