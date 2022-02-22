Мединский открыл в Москве памятник основателям самбо

Автором монумента выступил народный художник России Салават Щербаков

22 февраля на «Аллее спортивной славы» в Москве был открыт памятник основоположникам нашего уникального единоборства — самообороны без оружия (самбо).

- Это действительно национальный вид спорта. Мы никому не угрожаем - мы только защищаемся. А зная самбо, это можно сделать лучше, - сказал на церемонии открытия помощник Президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Памятный знак, установленный по инициативе РВИО, стал продолжением мемориала трем людям, которые и придумали этот вид единоборств — Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Автором композиции выступил народный художник России Салават Щербаков.

По словам президента Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергея Елисеева, в сотрудничестве с РВИО поклонники этого вида спорта могут надеяться, что будет увековечена память и других знаменитых чемпионов.