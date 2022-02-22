Запад боится разозлить Путина: почему признание Донбасса Москвой устраивает Украину и США

Директор Института политических исследований Сергей Марков. Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков рассказал kp.ru, почему признание Донбасса Москвой устраивает всех — и Украину, и Европу и США.

- Сергей Александрович, по вашему мнению, в какую фазу мы сейчас вступаем с ратификацией договоров о признании независимости, о дружбе, сотрудничестве и военной помощи ДНР и ЛНР?

- Знаете, мы вступаем в какую-то такую удивительную фазу. Мы видим, что 90% населения России поддерживает это решение, как показывают первые соцопросы. То есть мы можем говорить о перезагрузке, по сути, крымской весны в России.

Кроме того, в Европе на словах это принимают негативно, но, в общем-то, с полным пониманием. Там тоже все прекрасно видят, что Россия была вынуждена принять такое решение, поскольку киевский режим ведет политику гостерроризма против Донбасса. Ну, каждую ночь обстрелы, это все в принципе знают.

И даже в США и на Украине с облегчением отнеслись к этому решению. Там рады, что, наконец, смогут отказаться от Минских соглашений, которых они побаивались, потому что эти Минские соглашения означали трансформацию киевского режима и шаг за шагом уход от гостерроризма.

Поэтому это — ожидаемое и приемлемое всеми решение, оно ничего кардинально не изменит – даже санкций больших не будет, немножко наши западные партнеры поругаются и все.

Там вопрос в другом. Многие полагают, что признание ДНР и ЛНР - это шаг для того, чтобы российские войска вошли в Харьков, Одессу, Запорожье, Николаев, где до 70% поддерживают уход от Украины. Вот будет или нет это? Сейчас все сидят и гадают.

- МИД Россия заявил, что не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом. Как считаете, остается возможность дипломатических контактов России и Украины?

- Да. Даже учитывая, что Крым полностью перешел в состав России, и то дипломатические отношения не были разорваны. Они сегодня парализованы, но в качестве некого резерва такого остаются. Не Киев принимает решения - разрывать или не разрывать эти отношения, их принимает Вашингтон. А он пока решил эти дипотношения не разрывать. Они больше всего боятся разозлить Путина так, что он даст приказ – всё, освобождайте Одессу и Харьков. Вот этого они боятся больше всего и стараются его не раздражать.

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