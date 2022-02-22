Раскрыт заказчик клеветы о Гном Гномыче: "Очень уважаемый в спортивных кругах человек"

Адвокат Александр Добровинский Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандальное расследование, больше известное как "дело Гном Гномыча", тянется уже не первый год. В 2020 году в СМИ появилась неподтвержденная информация, что Саша Плющенко может страдать синдромом Аспергера, и с тех пор Яна Рудковская жаждет наказать обидчиков за клевету. И исполнитель, и заказчик на сегодняшний день установлены, однако, не все так просто: уголовный процесс погряз в волоките.

Первое уголовное дело - на руководителя СМИ - завершено и ждет передачи в суд. А второе - на таинственного заказчика - пока даже не возбудили. Как сообщил источник kp.ru, следователи уже давно вышли на заказчика статьи о Гном Гномыче, но этот человек оказался "очень уважаемым в спортивных кругах", в том числе, в фигурном катании. Влиятельный подозреваемый использует все связи и возможности для того, чтобы затянуть следствие.

Тем не менее, адвокат Рудковской Александр Добровинский считает, что виновнику все-таки придется ответить перед законом.

- Действительно, следствие уже выявило заказчика гнусной статьи. К сожалению, возникла какая-то волокита, но мы ожидаем, что уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время", - прокомментировал Александр Добровинский kp.ru.

Судебный процесс по делу Гном Гномыча обещает быть громким.

- Я буду требовать суд сделать заседания открытыми, я хочу, чтобы все люди видели обвиняемых, заказчика и исполнителя, - не раз говорила Яна Рудковская. - Хочу донести обратной стороне: неважно, когда будет суд - весной, летом или зимой - приговор все равно будет. И от приговора и наказания эти люди бесчеловечные никуда не уйдут. Наказание эти люди понесут, а вот какое - это уже решит суд. Разглашать вторую сторону не могу, у меня подписаны документы. Чтобы обвиняемый не мог скрыться за рубеж и там отсидеться, предпочитаю не давать из-за этого информацию. Но, думаю, все будут очень удивлены.

Отметим, что по статье «Клевета» виновнику может грозить штраф до двух миллионов рублей или даже до двух лет колонии. Сам Саша Плющенко в рамках дела прошел судебно-психиатрическую экспертизу: специалисты подтвердили, что юного фигуриста нет никаких психических расстройств - мальчик абсолютно здоров.