Совет Федерации разрешил использовать российскую армию в Донбассе

Российские миротворцы отправятся на Донбасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 22 февраля, Совет федерации единогласно принял постановление об «использовании вооруженных сил за пределами России».

- Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы. Силы для сохранения мира и спокойствия в Луганской и Донецкой республиках, - уточнила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Верхняя палата парламента фактически разрешила нам открыто ввести армию на Донбасс. ЛДНР это полностью поддерживают – в договоре о дружбе с Россией прямо написано, что мы можем помогать с защитой границ и сохранением территориальной целостности.

Так как Киев собрал много войск на рубеже Донбасса, вся помощь от нас будет не лишней.

Раз у наших войск сугубо миротворческая цель, то похода на Киев, о котором кричат на Западе, не будет. Хотя США уже рекомендовали Владимиру Зеленскому переехать из столицы во Львов.

Тем временем, Европа реагирует на признание независимости ЛДНР новыми санкциями. Канцлер Германии Олаф Шольц принудительно остановил сертификацию газопровода Северный поток-2. Дмитрий Медведев на это ответил, что тогда цена газа на рынке Европы подскочит до 2 тысяч долларов за тысячу кубов. Ведь дефицит будет не из чего покрыть.