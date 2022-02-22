Депутат Бундестага: Тот, кто бомбил Югославию, не может требовать от России соблюдения международного права

Депутат Бундестага Пётр Быстрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне Дня защитника Отечества Россия официально признала народные республики Донбасса. Многие западные политиков громко осудили этот, с их точки зрения, «акт агрессии». Но далеко не все. Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон поделился с KP.RU своим видением выхода из «украинского тупика».

— Господин Быстрон, после того, как Москва признала ДНР и ЛНР, западные державы осудили этот шаг и готовятся ввести санкции.

— Требовать соблюдения права от других можно только в том случае, если вы сами этого права придерживаетесь. Но Запад его утратил в связи с незаконной войной против Югославии [в 1999 году] и принудительным отделением Косово [в 2008-м]. До тех пор, пока Запад не осудит разрушение территориальной целостности Югославии в ходе бомбардировок — любая критика действий России на Украине как «односторонних и неоправданных» будет лишь «стрельбой мимо».

— Что, по-вашему, теперь будет?

— Признание Россией сепаратистских территорий [Донбасса] — это временная остановка усугубления конфликта, пронизанного нарушенными обещаниями и несоблюдением международных соглашений.

— Тут, наверное, уместен вечный русский вопрос: «Кто виноват»?

— То, что это зашло так далеко, связано с приближением НАТО к российской границе в течение последних тридцати лет (несмотря на различные обещания, которые неоднократно давались русским на рубеже 1990-х годов), а также с невыполнением Украиной «Минских соглашений» за последние восемь лет.

— И каким мог бы быть идеальный план действий для официального Берлина?

— В течение восьми лет от немецкого правительства ожидали скорейшее дипломатическое разрешение этого конфликта. С 2014 года Германия финансирует Украину миллиардами евро как напрямую, так и посредством институтов ЕС. Что же, правительство ФРГ могло бы привязать эти платежи к соблюдению «Минских соглашений» со стороны Киева. Тогда нам бы удалось избежать нынешней эскалации. Напомню, «Минские соглашения» предусматривали предоставление особого статуса Донецкой и Луганской областям Украины.

— Да, теперь уже, кажется, об этом документе можно говорить в прошедшем времени…

— Но вместо того, чтобы вести серьезные переговоры об автономии, Киев обострил ситуацию. Прекратил пенсионные выплаты [жителям Донбасса], отключил «неправильные» теле- и радиоканалы, поместил оппозиционных политиков под домашний арест.

— Каким вы видите выход из «украинского тупика» с точки зрения международного права?

— На мой взгляд, чтобы окончательно разрядить обстановку в кризисном регионе, следует провести референдум о статусе этих территорий [ДНР и ЛНР] под международным наблюдением.

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