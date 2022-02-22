Владимир Путин: теперь Минских соглашений не существует

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о признании независимости Донбасса.

ЧТО ТЕПЕРЬ С МИНСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ?

- Мы восемь лет ими занимались, имею в виду Россию и вашего покорного слугу. Мы были заинтересованы в их реализации. Соглашения стали результатом компромисса, на них стояли подписи руководителей непризнанных республик. Один из них потом погиб от рук украинских спецслужб. Это настоящее политическое убийство.

Все последующие годы нынешние киевские власти все сводили к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания Донбасса. Не нами, не представителями республик, а действующими киевскими властями. Что дальше ждать? Продолжения геноцида? Смотреть на это просто невозможно.

Да, теперь Минских соглашений не существует. Что выполнять, если мы признали независимость Донбасса.

КАКИЕ ГРАНИЦЫ БУДУТ У ЛДНР?

- Мы же признали независимость республик, значит признали и их конституции. А в конституциях прописаны границы в рамках областей, когда они были в составе Украины. Мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут решены на переговорах между Луганской и Донецкой республиками с Киевом.

Сейчас эти переговоры не возможны, так как боевые действия продолжаются.

МЫ ВВЕДЕМ ВОЙСКА В ЛДНР?

- Может ли Россия использовать вооруженные силы за рубежом? Ну а как же! Мы же подписали договор о дружбе, а там есть пункты, где мы обязуемся оказывать помощь, в том числе и военную. В случае необходимости Россия будет выполнять взятые обязательства.

Но я не сказал, что войска туда пойдут после нашей встречи.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У МОСКВЫ И КИЕВА ПОМИРИТЬСЯ?

- Этот вопрос обсуждали с Европой и Америкой. Публично не звучало, но скажу вам, что же с обеих сторон должно произойти, чтобы ситуация считалась урегулированной в долгосрочной перспективе. Я раскрою тайну:

Первое – признать волеизъявление людей из Севастополя и Крыма. Чем волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Да ничем! Никто под дулом автомата не мог согнать людей на избирательные участки. Они пришли добровольно и решили воссоединиться с Россией. Референдум – высшая форма демократии.

Второе – мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО. Лучшим решением было бы, если бы киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. Тогда Запад сможет сохранить лицо.

Третье – нужно решить проблему Донбасса путем переговоров и реализацией Минских соглашений. Но этот пункт уже утратил силу.

Четвертое – должна произойти демилитаризация Украины. Это единственный объективно проверяемый фактор, который можно наблюдать и контролировать. Остальное быстро переворачивается с ног на голову. Сейчас на Украине преследуют предыдущего руководителя. Так же можно было бы дезавуировать и другие соглашения. Очередной глава страны бы уехал жить в Вашингтон или Париж, а мы бы остались с вооруженной до зубов антироссией.

УКРАИНА ПРАВДА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?

Эти слова о ядерном оружии были обращены к нам, мы их услышали. Украина с советских времен обладает ядерными компетенциями. Ядерные энергетические блоки, промышленность… Темпы получения нужных технологий будут гораздо быстрее, чем у тех стран, где решают проблему с нуля. Украине не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники. Для Украины – это не нерешаемая проблема.

Что касается средств доставки - есть старая советская ракета «Точка-У». Ее дальность: 110 километров. Но ее можно повысить - Южмаш в прошлом делал межконтинентальные ракеты.

Тактические ракеты для нас означают стратегическую угрозу. От 110 километров можно поднять дальность полета до 300-500, и Москва окажется в зоне поражения. Мы самым серьезным образом будем к этому относиться.

МОЖНО ЛИ ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЕЛАТЬ СИЛОЙ?

- Нужно ли решать вопросы с помощью силы? Почему вы считаете, что добро должно быть бессильным? Добро должно себя защищать, из этого и будем исходить!

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