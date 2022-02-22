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Звезды22 февраля 2022 18:15

"Такой грязи нет ни в одной стране": рэперы, которых унизили в прямом эфире, представят Украину на "Евровидении"

После скандального изгнания Алины Паш на "Евровидение" от Украины поедет группа Kalush Orchestra
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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На "Евровидение" от Украины поедет группа Kalush Orchestra

На "Евровидение" от Украины поедет группа Kalush Orchestra

Фото: Кадр видео

В украинском шоу-бизнесе - своя война: национальный отбор на "Евровидение" обернулся долгоиграющим скандалом. Победительница Алина Паш, за которую отдали свои голоса судьи и телезрители, на прошлой неделе после страшной травли отказалась представлять страну на песенном конкурсе. Несколько дней организаторы пытались разрешить этот конфуз: варианты были самые разные, вплоть до отказа от участия. И вот сегодня наконец украинцы определились: в Италию отправится рэп-группа Kalush Orchestra, которая в национальном отборе заняла второе место.

Эпатажным рэперам эта победа далась непросто. Во-первых, в прямом эфире нацотбора один из членов жюри высказался в их адрес колкой репликой: мол, Украина и так уже презентовала себя как "люди с гор и лесов" - настало время репрезентации. А во-вторых, уступать Алине Паш группа оказалась категорически не согласна: солист Олег Псюк бросался на организаторов, обвиняя их в фальсификации голосования, и даже угрожал создать петицию на имя президента Владимира Зеленского.

Кстати, меломаны уверены, что победительницу "слил" именно Псюк из Kalush Orchestra. Якобы именно он раздувал скандал вокруг ее концерта в Крыму после присоединения к России - на Украине это считается преступлением. Так или иначе, вымотанная угрозами и травлей соотечественников певица вынуждена была сама снять свою кандидатуру с "Евровидения".

Но когда вместо Паш утвердили рэп-коллектив, украинцы снова оказались недовольны. Мол, Олег Псюк недостоин выступать от Украины на главном песенном смотре: он сам признавался, что долго "сидел" на наркотиках и даже продавал их таким же зависимым. "Получается, ездить в Крым нельзя, а торговать наркотой можно?!", - возмущаются украинцы в соцсетях. А продюсер Юрий Бардаш и вовсе обозвал Псюка "барыгой".

- Я не против барыг, все нормально. Но когда они претендуют на то, чтобы представлять страну, это не подходит, - разнес Бардаш проштрафившегося музыканта.

Между тем, о скандальном отборе на "Евровидение" высказалась и певица Тина Кароль, которая оценивала номера конкурсантов в кресле члена жюри. После скандала с Алиной Паш она заявила, что организаторам нужно более тщательно проверять участников.

- Такой грязи я не видела ни в одной стране, прекратите это. Мы выглядим плохо, в том числе и я сама. Это можно было предусмотреть, как-то проверить. Я спрашивала, все ли хорошо с Алиной Паш. Мне ответили, что все хорошо, мы проверили, - вспомнила певица. - Я чувствовала, что будет скандал. Нацотбор - это тонкая структура, это другая материя. Надо иметь кристально чистую репутацию, чтобы идти на нацотбор.

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