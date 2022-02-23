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Политика23 февраля 2022 0:00

Что происходит в Донбассе после признания независимости ДНР и ЛНР 23 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Донбассе на 23 февраля 2022 года
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Мы собрали самые свежие новости о Донбассе

Мы собрали самые свежие новости о Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР с 22 февраля, МИД РФ уже обменялся нотами с МИД ДНР и МИД ЛНР. В Москве появятся посольства республик Донбасса, а в Донецкой и Луганской народных республиках – российские посольства. Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Донбассе на 22 февраля 2022 года.

Неизвестные совершили покушение на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. Инцидент произошел в Донецке в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская. В результате атаки бывший министр не пострадал, но серьезную травму получил человек, который шел на встречу с Кононовым.

Тем временем, Белый дом расценивает последние события вокруг Украины как "начало российского вторжения". Отмечается, что США намеревается дать жесткий ответ на последние действия России, которая признала суверенитет ДНР и ЛНР.

Байден объявил о новых антироссийских санкциях из-за признания народных республик Донбасса. При этом он отметил, что США не собираются воевать с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова в случае необходимости использовать вооруженные силы для оказания военной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. По словам главы государства, об этом говорится в ратифицированных Договорах о дружбе и сотрудничестве, которые подписаны Россией, ДНР и ЛНР.

Также российский президент заявил, что Киев "убил" Минские соглашения задолго до того, как Россией было принято решение признать суверенитет республик Донбасса.

Напомним, днем ранее президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы. До этого с просьбами к российскому лидеру обращались депутаты Госдумы и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина "ничего никому не отдаст".

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